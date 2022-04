España | última hora de las negociaciones con Rusia

La guerra en Ucrania continúa desde que el 24 de febrero Rusia invadiera el país con intención de «desnazificar», tal y como indicó el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Sigue en directo la última hora de la guerra en Ucrania.

Última hora de la guerra en Ucrania, directo:

El Papa lamenta la «guerra sacrílega» en Ucrania

El Papa ha clamado por el fin de la guerra «sacrílega» de Ucrania y ha instado a ayudar a todos los «necesitados» que se han visto obligados a abandonar sus casas.

«Le pedimos por la paz, pensando en la amada Ucrania, los proteja. Sobre las bombas de esta guerra sacrílega, no dejemos de ayudar a quien lo necesita. ¡Que la paz esté con ustedes!», ha dicho el Pontífice durante el ángelus de este domingo, que ha pronunciado desde Malta antes de regresar esta noche al Vaticano.

Siete autobuses se disponen a sacar este domingo a unos 500 civiles de Mariúpol

Siete autobuses intentarán salir este próximo domingo de la asediada ciudad ucraniana de Mariúpol con unos 500 civiles en su interior mientras Cruz Roja intenta de nuevo la entrada en la ciudad con ayuda humanitaria tras el fracaso de su primera incursión del viernes.

Los buses forman parte de una iniciativa civil anunciada en Telegram y, de tener éxito, trasladará a los residentes a Zaporiyia, mientras unas 100.000 personas todavía aguardan su turno en la ciudad, arrasada por el asedio

La UE promete nuevas sanciones tras acusar a Rusia de cometer «atrocidades» en Bucha

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha prometido nuevas sanciones de la Unión Europea tras acusar al Ejército ruso de cometer «atrocidades» en la ciudad ucraniana de Bucha, al norte de Kiev y recientemente liberada.

«Consternado por las espantosas imágenes de las atrocidades cometidas por el Ejército ruso en la región liberada de Kiev», ha hecho saber Michel en un mensaje en Twitter, acompañado de la etiqueta «Masacre en Bucha».

El Ejército ucraniano asume el control total de la frontera con Bielorrusia

El Ejército de Ucrania ha anunciado este domingo que sus efectivos han asumido el control total de la frontera con Bielorrusia, en el norte del país, así como los alrededores de la central de Chernóbil.

«Hoy, 3 de abril, las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania tomaron el control del distrito de Prípiat y la zona de la Frontera Estatal de Ucrania con la República de Bielorrusia», ha hecho saber en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Facebook.

Ucrania exige «nuevas sanciones devastadoras» contra Rusia por la «masacre» de Bucha

El ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, ha acusado este domingo a las fuerzas rusas de orquestar una «masacre» en Bucha y ha pedido al G7 que emita una serie de «nuevas sanciones devastadoras» contra Moscú, con carácter inmediato.

«La masacre de Bucha ha sido deliberada. El objetivo de los rusos es el de eliminar a todos los ucranianos que puedan. Tenemos que detenerles y echarles a patadas», ha declarado a través de su cuenta de Twitter.

Donetsk acusa a Ucrania de la muerte de 72 civiles

Las autoridades de la autoproclamada República Popular de Donetsk, afines a Moscú, han acusado a las fuerzas ucranianas de la muerte de 72 civiles desde el inicio de la invasión rusa del país el 24 de febrero.

«Durante los 46 días de la escalada, 72 civiles fueron asesinados», según un mensaje publicado por el Centro Conjunto de Control y Coordinación en su canal de Telegram y recogido por la agencia TASS.

Polonia acusa a Francia y Alemania de haber sido demasiado próximas a Rusia

El vice primer ministro y hombre fuerte de Polonia, Jaroslaw Kaczynski, acusó a Francia y Alemania de haber tenido demasiada proximidad con Rusia antes de la invasión de Ucrania, en una entrevista publicada el domingo por el diario alemán Die Welt.

«Alemania, al igual que Francia, tiene un fuerte sesgo a favor de Moscú», dijo Kaczynski, líder del gobernante partido nacionalista-populista Ley y Justicia (PiS).

Ucrania denuncia matanzas de civiles en las localidades ocupadas por tropas rusas

Ucrania aseguró haber retomado el control de la región de Kiev, mientras las tropas rusas se retiran del entorno de la capital y de la ciudad de Chernígov, al tiempo que surgieron nuevas pruebas de posibles matanzas de civiles en las zonas que estuvieron bajo ocupación rusa.

Periodistas de AFP vieron al menos 20 cuerpos, todos con ropa civil, tendidos por una calle en la localidad de Bucha, cerca de Kiev, y el cuerpo de un fotógrafo desaparecido fue hallado en un pueblo vecino.

Ucrania recupera toda la región de Kiev

Ucrania anunció haber recuperado el control de toda la región de Kiev tras casi un mes de ocupación rusa, que dejó un panorama apocalíptico y cuadros macabros como el de 20 cadáveres esparcidos en una calle de Bucha, al noroeste de la capital.

Las fuerzas rusas, tal como lo habían anunciado hace unos días, han reducido su presencia en las regiones de Kiev y Chernígov (norte), tras haber fracasado en su tentativa de rodear la capital.

La guerra en Ucrania podría costar hasta 1,5 puntos de crecimiento en Europa

La invasión rusa de Ucrania podría costar «de un punto a un punto y medio» de crecimiento en Europa según la duración del conflicto, mientras la inflación crecería «de dos a dos puntos y medio», advirtió la economista jefa de la OCDE, Laurence Boone.

La economista dijo al diario francés Journal du Dimanche que «el grado de incertidumbre es elevado» en cuanto a las proyecciones, por lo que considera que será necesaria «una reflexión profunda sobre los temas fundamentales, como la seguridad alimentaria, energética y digital, así como la organización del comercio».

Lituania abandona por completo las importaciones de gas ruso

El Ministerio de Energía de Lituania ha anunciado este sábado que el país ha estado operando sin importaciones de gas ruso desde principios de mes con la intención de lograr la «independencia energética total» de Rusia en respuesta al «chantaje energético ruso» y la invasión de Ucrania.

Así lo han confirmado los datos del operador lituano del sistema de transmisión de gas, Amber Grid, que muestran que el 2 de abril la importación de gas ruso para las necesidades de Lituania a través de la interconexión lituano-bielorrusa ha sido igual a cero megavatios (MWh), según ha informado el Ministerio en un comunicado.

Ucrania culpa a Rusia de maniatar y asesinar a civiles en Bucha

Uno de los asesores de la Presidencia de Ucrania, Mykhailo Podolyak, ha acusado este sábado a Rusia de maniatar y asesinar a los civiles que las tropas ucranianas han encontrado sin vida tras recuperar la ciudad de Bucha, al noroeste de Kiev.

«Los cuerpos de personas con las manos atadas, que han sido asesinadas a tiros por soldados rusos, yacían en las calles. Estas personas no estaban en el Ejército. No tenían armas. No representaban ninguna amenaza. ¿Cuántos casos más están ocurriendo ahora mismo en los territorios ocupados?», ha expresado Podolyak en su cuenta de Twitter.

Zelenski y Putin podrían reunirse «pronto» en Turquía

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, podrían reunirse «pronto» en persona, ya que los borradores de las negociaciones habrían avanzado hasta el punto de que fueran posibles conversaciones directas entre los dos mandatarios.

Así lo ha asegurado el jefe de la delegación negociadora ucraniana para las conversaciones con Rusia, David Arakhamia, en una entrevista con canal de televisión RADA, el canal de televisión oficial del parlamento ucraniano.

Ucrania acusa al presidente alemán de mantener vínculos con Rusia

El embajador de Ucrania en Alemania, Andri Melnik, ha acusado este domingo una vez más a Berlín de haber exhibido una tibia respuesta a la invasión rusa de su país tras señalar al presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, por mantener una «telaraña de contactos» en Rusia que ha imposibilitado una reacción más contundente.

«Para Steinmeier, las relaciones con Rusia eran y siguen siendo fundamentales, incluso sagradas, pase lo que pase», ha declarado Melnik en una entrevista concedida a Der Tagesspiegel. «Parece compartir la idea» del presidente ruso, Vladimir Putin, «de que los ucranianos no son en realidad un pueblo», ha añadido.

Rusia asegura estar dispuesta a evacuar a extranjeros de la ciudad de Mariúpol

El jefe del Centro de Control de la Defensa Nacional ruso, el coronel general Mijail Mizintsev, ha asegurado este domingo que Rusia está dispuesta a prestar asistencia en la evacuación de los ciudadanos extranjeros que se encuentran en la ciudad asediada de Mariúpol, al sureste de Ucrania, según la agencia rusa TASS.

«De acuerdo con la petición del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al presidente ruso, Vladimir Putin, Rusia prestará asistencia en la evacuación de los ciudadanos extranjeros que son rehenes de los nacionalistas en Mariúpol», ha explicado Mizintsev.

HRW señala crímenes de guerra por parte de las tropas rusas

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha asegurado este domingo que ha documentado varios casos en los que demuestra que las fuerzas militares rusas han cometido crímenes de guerra en las áreas ocupadas de las regiones de Jarkóv, Chernígov y Kiev.

Entre esos casos, se incluyen un caso de violación repetida; dos casos de ejecución sumaria, uno de seis hombres, el otro de un hombre; y otros casos de violencia ilícita y amenazas contra civiles entre el 27 de febrero y el 14 de marzo de 2022. Los soldados también estarían implicados en el saqueo de bienes civiles, incluidos alimentos, ropa y leña.

Ucrania asegura que las tropas rusas han bombardeado Odesa

Las autoridades ucranianas han asegurado este domingo que varios misiles lanzados por las tropas rusas han alcanzado la ciudad de Odesa y han dañado una refinería, sin que se sepa aún si se han registrado víctimas.

Así lo ha anunciado el ayuntamiento de la ciudad en su canal de Telegram, donde han pedido a los ciudadanos que no abran las ventanas de sus casas y que no interfieran en las labores de los servicios pertinentes.

Ucrania tiene el control de la central de Chernóbil

Ucrania aseguraba ayer que había recuperado el control de la central nuclear de Chernóbil, un punto estratégico en la guerra.

Desde cuándo es presidente Putin

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, está en el cargo desde 2012. Aunque ya fue presidente desde 1999 al 2008. Actualmente debería ser estar en el cargo hasta 2024, aunque tras decidir cambiar algunas leyes gobernaría en el país hasta 2036.

Cuándo comenzó la guerra en Ucrania

El 24 de febrero Rusia invadía la zona este de Ucrania con la intención de «desnazificar» el país. Tras más de un mes de guerra donde el número de muertos, heridos y desplazados se dispara.