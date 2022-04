Freddy Superlano: VP es una sola, quienes se apartan son seguidores de la narrativa del régimen

Dirigentes regionales y activistas del partido Voluntad Popular en Nueva Esparta, recibieron este fin de semana a los líderes nacionales Freddy Superlano, Adriana Pichardo, Rafael Veloz, entre otros, para dar cierre a una gira por el país de cara al proceso de legitimación aprobado en Caracas en enero pasado, durante el Encuentro Federal de Activistas de la tolda naranja, donde se designó a Superlano como responsable del proceso.

Durante las declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación, Superlano fue consultado sobre el reciente conflicto interno planteado por Daniel Ceballos, en relación a lo cual dijo, “Hay personas que se han vendido después de tantos sacrificios y trabajo, han decidido normalizar sus vidas con la dictadura y lo que esta les ofrece, sobre eso digo, allá ellos, porque hay un pueblo venezolano que no está dispuesto a convivir con este régimen. En VP hay una sola ala, la otra es la narrativa de la dictadura y allá quien quiera comprar ese discurso”.

Insistió en que VP no se divide, “eso es una falacia que ha tratado de crear la dictadura, nosotros seguimos con el proceso de legitimación convocado desde enero y que se concretará próximamente en todo el país”.

No duda que algunas personas duden de la unidad o que sientan confusión, pues reconoce que entender el país es complejo. “Por una lado tenemos una administración de justicia que hace lo que le da la gana, que le quita los partidos a sus verdaderos representantes, pero allá ellos. Nosotros no estamos pendientes de lo que están haciendo los otros, si quieren usar nuestros colores y símbolo que lo hagan, un partido es más que eso, es gente con dignidad que decidió no rendirse y permanece en pie de lucha”.

“El activista, el dirigente político está muy claro, y la VP esa que enarboló la bandera de libertad desde su nacimiento, que en 2014 los desafió en el proceso de salida y terminó con el encarcelamiento de Leopoldo, la que se levantó con Guaidó en 2019. Es la misa que está hoy, digna, con la gente en la calle”.

Reiteró que el foco de la dirigencia es avanzar en su proceso interno de legitimación con el mismo norte que fijaron en su nuestro nacimiento como es lograr para Venezuela democracia y libertad.

Carolina Arias