Roberto Marrero a Daniel Ceballos: «Yo estuve en tu celda y Roland sigue preso»

Roberto Marrero desde su cuenta de Instagram le escribe a Daniel Ceballos, a continuación su mensaje:

Recuerdo muy bien tanto el día en que fuiste encarcelando, como el día que la dictadura te liberó; no como acto en honor a la justicia, sino más bien como reafirmación de su autoritarismo y evidente falta de democracia.

Esta foto fue exactamente en las afueras del SEBIN – HELICOIDE, lugar donde te encontraste recluido y tiempo después también estuve yo, exactamente en la misma celda; solo que evidentemente tú decidiste escoger una via o un camino completamente diferente al que yo al salir de esa celda en la que ambos estuvimos.

Y para hablar más de quienes salimos acá, te y les recuerdo que Roland sigue preso en una celda como tú y yo estuvimos, Daniel. También me gustaría recordar que yo sigo en el exilio con otro juicio abierto, uno de esos que tú, Ceballos conoces, lleno de mentiras, amañados como el que una vez te hicieron.

¿Ahora donde estás tú? En Venezuela, no solo fuera de una celda, “libre” y entre comillas porque te recuerdo en honor a que fuimos liberado y hoy Roland sigue preso; pero además de estar fuera de una celda hoy tú tomas una decisión con falta de principios, valores, una decisión que podría decir es más un acto de cohabitación que de coherencia. Es más un acto de doblegarte, y ciertamente no sé qué fue lo que te doblegó, pero no lo comparto ni justifico; y la historia tampoco lo hará ¡ojo con eso! Lo que está mal está mal.

No podemos luchar, trabajar por justicia y recuperar un país siendo partícipes de algo creado por quienes nos encarcelan, persiguen… no se puede ser legítimo siendo parte de lo ilegítimo y arbitrario.

