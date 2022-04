▷ Dávila sobre instalación de oficina de la CPI en el país: “Deben hacer cumplir el Estatuto de Roma” #4Abr

El diputado y miembro de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, Williams Dávila Barrios, se pronunció acerca de la instalación de una oficina de la Corte Penal Internacional en Venezuela, resaltando que con esto “deben hacer cumplir el Estatuto de Roma”.

El diputado de la AN aseguró que en el país no se han respetado los derechos humanos porque de lo contrario habría una “democracia cabal” y no sería necesario un examen preliminar y una investigación iniciada por la CPI.

El legislador apuntó que en Venezuela “existe es una dictadura que ha cometido lo más horrendos crímenes de lesa humanidad”, por lo que cada vez hay más organizaciones de derechos humanos en el país como las investigaciones realizadas por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el informe de la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

«Van a realizar las investigaciones y al mismo tiempo a hacer cumplir el Estatuto de Roma«, dijo Dávila Barrios al referirse al monitoreo a realizar por la CPI en Venezuela.

El dirigente político hizo un llamado a los venezolanos a seguir unidos y continuar “luchando para que un dictador como Maduro, no pueda seguir reprimiendo a los ciudadanos”.

“Debemos darle todo el apoyo a las investigaciones que va a realizar la Corte (Penal Internacional) y a la actuación que ejercerá el fiscal (…) Maduro tendrá que responder a la humanidad por cada una de sus acciones”, resaltó el diputado.