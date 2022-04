Comerciantes de Baruta rechazan que impidan declarar impuestos a quienes deban aseo urbano

1378720

Caracas.- Comerciantes que hacen vida en el municipio Baruta del estado Miranda denuncian que se les condiciona el acceso a la página del Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria (Semat), a través de la que cancelan los impuestos municipales, al pago de las tarifas de aseo urbano, las cuales están a cargo de Fospuca y consideran que son elevadas.

«Todos los comerciantes y empresas del municipio tenemos el mismo problema. Si no pagas el aseo no puedes declarar y pagar impuestos«, dijo a El Pitazo José Alejandro Lossada, presidente de la Federación de Comercio de Venezuela (Fedecomercio), organismo que en representación de más de 800 comercios desde 2019 ha consignado solicitudes de audiencia con el alcalde, Darwin González, a fin de plantearle la problemática que puede conllevar al cierre de negocios si no se realizan convenios de pago.

El representante de los comerciantes indicó que las tarifas de aseo urbano van desde 100 dólares mensuales para un local de 20 metros cuadrados hasta 6.000 dólares mensuales para un supermercado y 45.000 dólares mensuales un centro comercial. «Si comparamos las tarifas con otros países la tarifa no llega a 10 dólares por local, 100 o 200 dólares por supermercado y de 1.000 a 2.000 por centro comercial», aseveró.

Detalló, además, que la última solicitud fue consignada ante el Concejo Municipal de Baruta el 30 de noviembre de 2021 y todavía no tienen respuesta, por lo que este martes, 5 de abril, se concentrarán en las afueras de esta instancia para solicitar nuevamente libre acceso al sistema de declaración de impuestos. La iniciativa es promovida por Fedecomercio y respaldada por el grupo Baruta en movimiento.

«El problema no es pagar, si las tarifas se adecúan a las actividades y los tamaños de cada comercio. Sabemos que los servicios deben pagarse y es nuestra obligación ciudadana, pero anclar este pago al bloqueo de una página de la Alcaldía para honrar nuestros impuestos, es chantaje. La Alcaldía hace que los comerciantes incurran en atrasos al atar los pagos con los de Fospuca«, dijo por su parte una comerciante que prefirió mantener su nombre en reserva por miedo a represalias.

Esta comerciante indicó que la tarifa que canceló en enero de 2019 es de 50 dólares más IVA por un local de 60 metros cuadrados. «Aquí no importó si había o no pandemia, a la Alcaldía no le importo nada, ni a Fospuca. Uno dice ’50 dólares no es nada’; pero díselo a un comercio cerrado, y que, para remate, lo multen con 3,5 petros mensuales«, apuntó.

