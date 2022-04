España | Así es Writer, el editor de texto retro y gratuito

Que levante la mano quien no utilice un editor de texto. Vale, nadie lo ha hecho. Ya sea Word, Pages, LibreOffice o cualquiera de las alternativas que existe en el mercado, nunca conviene perder de vista otro tipo de editores que se presentan en un formato interesante. Hoy quiero hablaros de Writer, un editor de texto gratuito que puedes utilizar desde cualquier ordenador, ya que se encuentra en la nube. Llama mucho la atención por una característica muy retro, escribes en un fondo negro en letras de color verde fósforo. Parece que hayas retrocedido más de 30 años aquellos ordenadores 286. Te invito a conocer Writer y por qué puede convertirse en una sólida alternativa a otras propuestas.

Así es Writer, el editor retro

Writer viene de la mano de bighugelabs y es un editor de texto sencillo, pero que llega a sorprender por todas las cosas que hace. Además, las hace muy bien. Para utilizarlo no necesita smás que una cuenta del correo electrónico, el registro es el único requisito indispensable. Puedes utilizar tu cuenta de Google para registrarte.

Ofrece sistema de pago para acceder a opciones más avanzadas, pero he de decirte que los años que lo llevo utilizando no se me ha pasado por la cabeza tener que pagar. La versión gratuita cumple de sobra con mis expectativas.

Además, se trata de un precio bastante asequible, ya que la suscripción a Writer de por vida tiene un coste de 99 € en un único pago. El cometido de este editor es evitar cualquier tipo de distracciones. Si necesitas focalizar tu atención, Writer está pensado para ti. Muchas personas no necesitan más para escribir que eso, un lugar en el que colocar letras y encadenar palabras y frases. Ni necesitan incluir imágenes ni ningún tipo de opción más avanzada. Para este tipo de personas es Writer. Pero no te creas que se trata de un editor extremadamente parco, ya que tienes la opción de descargar todo lo que escribas en formato PDF.

El editor guarda automáticamente todo lo que vas escribiendo a su propia nube, por lo que te aseguras de que no vas a perder nada. Puedes rescatar documentos guardados sin ningún inconveniente y con bastante rapidez.

Como ya hemos comentado, el fondo es de color negro y las letras verdes fósforo. Pero manipulando la configuración puedes poner el fondo del color que desees y el color de la fuente el que tú prefieras. Otra combinación muy agradable es la de fondo azul sobre esta letra verde, pero el objetivo siempre es que no te distraigas. En mi caso, lo utilizo tal y como aparece por defecto. Si usas un poco en la configuración, podrás encontrar que puedes cambiar el interlineado y el tamaño de la fuente.

Writer escritor pensado para gente sencilla, pero no por ello deja de ofrecer funcionalidades que podríamos considerar como top. Siempre lo tengo en favoritos, no consume ningún tipo de recursos y en caso de apagón, los textos quedan guardados automáticamente en la nube. Y todo esto sin tener que desembolsar ni un céntimo.