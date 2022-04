España | última hora de las negociaciones con Rusia y la situación en Bucha

La guerra en Ucrania continúa tras más de un mes de la invasión de Rusia dejando millones de desplazados a países como Polonia. La Unión Europea continúa con las sanciones al país de Vladimir Putin, mientras Ucrania busca ayuda de los países que forman parte de la OTAN. Sigue en directo la última hora de la guerra en Ucrania.

Lituania expulsa al embajador ruso y cierra el consulado de Klaipeda

Las autoridades lituanas han decidido reducir la representación diplomática de Rusia en el país con la expulsión del embajador, Alexei Isakov, y con el cierre del consulado en la ciudad de Klaipeda.

De igual modo, el ministro de Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, ha anunciado que el embajador lituano en Moscú, Eitvydas Bayarunas, también abandonará pronto su puesto, según el portal lituano Delfi.

HRW advierte de que la masacre de Bucha «podría repetirse a gran escala»

El director ejecutivo de Human Rights Watch , Kenneth Roth, ha advertido este lunes de que la masacre denunciada por Ucrania en la ciudad de Bucha, a las afueras de Kiev, «podría repetirse a gran escala».

«Lo que está pasando en Bucha y otras ciudades cercanas a Kiev podría repetirse a gran escala, por lo que estamos trasladar al Kremlin el mensaje de que aquí están las pruebas de que estas atrocidades están ocurriendo. Controlad a vuestras tropas si queréis evitar la responsabilidad penal», ha afirmado Roth en declaraciones a la CNN.

Zelenski compara ante el Parlamento rumano la invasión rusa con la dictadura de Ceausescu

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pronunciado un discurso ante el Parlamento rumano, donde ha comparado la actitud de Rusia en la guerra contra Ucrania con el mandato del dictador rumano Nicolae Ceausescu.

Zelenski ha definido a Ceausescu como un «hombre que había perdido la adecuación» y se había dedicado a «arrastrar a su país y a su pueblo al sufrimiento, la pobreza y el aislamiento» a través de un régimen basado en la «intimidación, la represión, la brutalidad y el engaño».

El mandatario rumano fue ejecutado en 1989 porque, según Zelenski, «no pudo ser convencido» para dar un cambio de rumbo a las políticas que llevaba a cabo. «También es imposible convencer a aquellos que están promoviendo la guerra en Rusia ahora», ha comparado el presidente ucraniano.

Cruz Roja denuncia que uno de sus equipos está retenido cerca de Mariúpol

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha informado este lunes de que uno de sus equipos está retenido cerca de la ciudad de Mariúpol, en el sureste de Ucrania. Efectivos policiales están reteniendo a los trabajadores del CICR en Manhush, a unos 20 kilómetros al oeste de la ciudad de Mariúpol, asediada desde hace semanas por las fuerzas militares rusas.

«El equipo fue parado el lunes cuando desempeñaba labores humanitarias en un corredor para civiles», ha explicado el CICR en un comunicado oficial. «El CICR ha mantenido contacto directo con nuestros compañeros y está hablando con las partes para aclarar la situación y que puedan reanudar su labor humanitaria», ha añadido.

Kuleba asegura que los asesinatos de Bucha son solo «la punta del iceberg»

Es solo el principio. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, ha advertido este lunes de que el hallazgo de civiles asesinados en la localidad de Bucha, a las afueras de Kiev es solo «la punta del iceberg».

«Los horrores que hemos visto en Bucha son solo la punta del iceberg de los crímenes perpetrados por el Ejército ruso», ha afirmado Kuleba en rueda de prensa conjunta con la ministra de Asuntos Exteriores británica, Liz Truss, desde Varsovia.

Albares evita aclarar si España expulsará al embajador ruso tras los «crímenes de guerra» en Bucha

No sabe no contesta, podríamos decir. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, no ha querido aclarar si España va a proceder a expulsar al embajador de Rusia como ya han comenzado a hacer otros socios europeos, apostando por una respuesta coordinada, aunque sí ha condenado los «crímenes de guerra» que se han cometido en la localidad ucraniana de Bucha durante la retirada de las tropas rusas.

Albares ha expresado su «solidaridad con las víctimas y los familiares de la barbaridad» ocurrida en Bucha, una localidad próxima a Kiev, durante una rueda de prensa al término de la tercera asamblea general de la Alianza Sahel, que preside España.

El ministro ha defendido que «las imágenes indignantes y estremecedoras» que han llegado en las últimas horas desde Bucha «no deben quedar impunes». «Estos crímenes de guerra deben ser investigados rápidamente y sus responsables castigados», ha sostenido. Cuando ha sido preguntado sobre si España podría seguir los pasos de Lituania, que ha expulsado al embajador ruso tras estos sucesos, o adoptar alguna medida diplomática, como la llamada a consultas de su embajador en Moscú, ha dicho que no era el lugar para anunciar o comentar «decisiones de ese calado».

«Se anunciarán en el momento en que se tomen», ha agregado, aunque sí ha asegurado que «las mismas reflexiones que se están haciendo nuestros socios europeos nos las hacemos nosotros también».

AI exige una investigación por los «aparentes crímenes de guerra» en Bucha

Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento para que se inicie una investigación ate los «aparentes crímenes de guerra» presuntamente cometidos por el Ejército ruso en la ciudad de Bucha, cerca de la capital de Ucrania, Kiev.

«Los informes de Bucha muestran un patrón más amplio de crímenes de guerra, que incluyen ejecuciones extrajudiciales y tortura», ha denunciado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard.

Callamard ha lamentado que, hasta la fecha, Amnistía tiene constancia de «ataques indiscriminados» en Járkov y Sumi; un ataque aéreo en Chernígov contra civiles que hacían cola para conseguir alimentos; y de asedios en Járkov, Izium y Mariúpol.

El Consejo Seguridad de la ONU se reunirá este martes para tratar las masacres en Ucrania

La embajadora de Reino Unido ante la ONU, Barbara Woodward, ha anunciado este lunes que el Consejo de Seguridad tratará este martes las «pruebas de crímenes de guerra» en Ucrania, incluidos los de la localidad de Bucha, a las afueras de Kiev, donde han aparecido cientos de cadáveres tras la retirada de las fuerzas rusas.

«Vamos a convocar un Consejo para mañana (martes) sobre Ucrania, para abordar las crecientes pruebas de crímenes de guerra, incluidos los de Bucha», ha explicado Woodward en un mensaje publicado en Twitter. Reino Unido tiene la presidencia de turno del Consejo de Seguridad durante el mes de abril y por tanto la potestad de convocar al organismo.

Erdogan reitera a Scholz que Turquía continuará esforzándose para lograr el fin de la guerra en Ucrania

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha reafirmado este lunes ante el canciller de Alemania, Olaf Scholz, que Ankara continuará esforzándose para lograr el fin de la guerra en Ucrania.

A través de su cuenta en la red social Twitter, la Presidencia turca ha detallado que Erdogan también ha subrayado la «importancia» de fortalecer las relaciones entre Ankara y Berlín y de que ambos países mantengan una «estrecha cooperación» en todos los niveles.

Alemania se hace con el control de la filial germana de Gazprom para asegurar el suministro de gas

El Gobierno de Alemania ha decidido hacerse con la totalidad del control de la filial germana de la empresa gasista rusa Gazprom hasta al menos el próximo mes de septiembre para asegurar la seguridad de la oferta de gas en el país, según ha informado el Ministerio de Asuntos Económicos y Acción Climática en un comunicado.

En concreto, el Ejecutivo germano ha nombrado a la Agencia Federal de Redes como administrador temporal de Gazprom Germania debido a las relaciones legales «poco claras» y la violación de los requisitos de información al amparo de la Ordenanza de Pagos y Comercio Extranjero.

EEUU anuncia una iniciativa para tratar de expulsar a Rusia del Consejo de DDHH de la ONU

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, ha anunciado que junto a Ucrania y «otros socios», también europeos, buscará sacar adelante en la Asamblea General de Naciones Unidas una iniciativa que implique la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos.

La Asamblea General, que ya ha condenado en dos ocasiones la invasión rusa sobre Ucrania, contempla en sus estatutos expulsar a un Estado miembro del Consejo de Derechos Humanos si comete abusos «graves y sistemáticos». Tendrían que estar de acuerdo dos terceras partes de los países.

MSF pone en marcha un tren medicalizado para enviar heridos del este al oeste de Ucrania

La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) ha puesto en funcionamiento un tren medicalizado para evacuar a heridos desde el este de Ucrania, donde son más intensos los combates con las tropas rusas, hacia el oeste del territorio del país. En concreto el convoy cuenta con dos vagones que MSF ha desarrollado conjuntamente con los ferrocarriles ucranianos.

Los Veintisiete debatirán más sanciones contra Rusia este miércoles con la energía como gran dilema

Los países de la Unión Europea estudiarán este miércoles nuevas sanciones contra Rusia en respuesta a la masacre de civiles en Ucrania, con la opción por primera vez de que el bloque responda con restricciones energéticas, aunque esta posibilidad se presenta como un gran dilema europeo.

El hallazgo de más de 400 cadáveres de civiles en localidades a las afueras de Kiev tras la retirada de las tropas rusas genera una renovada urgencia entre los Veintisiete para aplicar más medidas contra Moscú, una situación ante la cual la Comisión Europea apuesta por dar «pasos más ambiciosos».

Estonia convoca al embajador ruso para trasladar su condena a la matanza de civiles en Bucha

El Ministerio de Exteriores de Estonia ha convocado este lunes al embajador ruso en el país, Vladimir Lipaev, para trasladarle su «enérgica» condena la matanza de civiles en Bucha, donde se han hallado los cuerpos de más de 300 civiles, presuntamente perpetrada por las fuerzas rusas.

El subsecretario para Europa de la cartera de Exteriores estonia, Mart Volmer, se ha reunido con el representante ruso y le ha dicho que estos «horrendos actos de violencia» constituyen «un completo desprecio» no sólo por el Derecho Internacional, sino también por los principios básicos de la humanidad. «Estonia reitera una vez más su llamamiento para que Rusia cumpla con la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del 2 de marzo de 2022 y la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de detener la ofensiva militar», ha indicado Volmer.

Alemania expulsa a 40 diplomáticos rusos por «trabajar cada día» contra la «unidad» de la sociedad

El Gobierno de Alemania ha declarado este lunes a 40 diplomáticos rusos como persona ‘non grata’ y les ha expulsado del país por «trabajar cada día» contra la «cohesión» de la sociedad, según ha informado la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock.

En concreto, el Gobierno ha decidido declarar «como indeseables a un número significativo de miembros de la Embajada rusa que han trabajado cada día aquí en Alemania contra nuestra libertad, contra la cohesión de nuestra sociedad», ha indicado Baerbock, que ha garantizado que Berlín «no tolerará más» estos comportamientos.

Ucrania cifra en 600 el número de militares rusos apresados desde el inicio de la guerra

La vice primera ministra de Ucrania, Irina Vereshchuk, ha informado este lunes de la detención de al menos 600 militares rusos desde del inicio de la guerra hace ahora poco más de un mes.

«Cuando hablamos del número total, hay ahora alrededor de 600. Tenemos que construir un campamento especial de acuerdo con el derecho internacional», ha contado Vereshchuk, informa la agencia de noticias Ukrinform.

Zelenski visita la ciudad de Bucha tras la masacre de más de 300 civiles

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se ha desplazado este lunes a la localidad de Bucha, que se encuentra a las afueras de la capital, Kiev, tras la masacre de más de 300 civiles.

Zelenski está en Bucha, donde se ha cometido una matanza de al menos 340 civiles. Asegura que no descansarán hasta encontrar a los responsables de esa atrocidad.

Durante su visita, Zelenski ha acusado a las tropas rusas de cometer «crímenes de guerra y genocidio» y ha supervisado las zonas destruidas y el equipamiento ruso que queda en las inmediaciones. Además, se ha dirigido a la población local y ha visitado varios centros de ayuda humanitaria.

Biden califica la masacre de Bucha de «crimen de guerra» y apunta a más sanciones contra Rusia

Las imágenes que ha visto el mundo entero son sobrecogedoras. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha calificado este lunes la masacre en la localidad ucraniana de Bucha de «crimen de guerra», al tiempo que ha asegurado que está planeando imponer más sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania.

En declaraciones ante los periodistas, Biden ha recordado que fue «criticado» por llamar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, «criminal de guerra», pero ha incidido en que «la verdad del asunto» es lo que ha ocurrido en la localidad ucraniana, situada a las afueras de Kiev y donde se han hallado más de 300 cuerpos de civiles.

Biden quiere imponer «más sanciones» contra Rusia por Ucrania

El presidente norteamericano, Joe Biden ha señalado este lunes que Estados Unidos quiere imponer más sanciones contra el gas y el petróleo rusos, tras ver las atrocidades que las tropas de Putin han cometido en la ciudad de Bucha, a escasos kilómetros de Kiev.

Rusia suspende los acuerdos para visados con la UE y otros países europeos

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha firmado un decreto mediante el cual se suspenden los acuerdos con la Unión Europea, Noruega, Dinamarca, Islandia, Suiza y Liechtenstein para la facilitación de visados.

El decreto, publicado este lunes por el Kremlin, surge como una respuesta «necesaria» a las «acciones hostiles de la Unión Europea» surgidas tras la invasión rusa de Ucrania, según recoge la agencia de noticias TASS.

En virtud de esta nueva medida aprobada por Putin, se suspende el proceso simplificado para entrega de documentación sobre los motivos del viaje a Rusia; así como los visados múltiples, normalmente entregados a periodistas o delegaciones oficiales.

También se suspenden los visados de cinco años de vigencia para los parlamentarios o miembros de Gobiernos de los países sancionados; se elimina la exención de tasas de visado para delegaciones oficiales, así como el ingreso en Rusia sin necesidad de visado para los poseedores de pasaportes diplomáticos.

En esta línea, el Ministerio de Exteriores ruso también ha aprobado restringir el acceso y permanencia en el país a aquellos «ciudadanos extranjeros y apátridas que cometen actos hostiles contra Rusia, sus ciudadanos o personas jurídicas».

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ya anunció la pasada semana que el Kremlin estaba en proceso de desarrollo de una ley a través de la cual se tomarían medidas contra los países que hubiesen tomado «acciones hostiles» contra Moscú.

Bachelet alerta de posibles «crímenes de guerra» y pide abrir una investigación independiente

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha alertado este lunes de que existen graves indicios sobre posibles «crímenes de guerra» en el marco d la invasión rusa de Ucrania y ha pedido abrir una investigación independiente sobre lo sucedido en Bucha, donde se han recuperado los cuerpos sin vida de más de 300 personas tras la retirada rusa.

«Me siento horrorizada por las imágenes de los civiles tirados en el suelo muertos y las fosas improvisadas en la localidad de Bucha», ha dicho Bachelet en relación a la localidad, que se encuentra cerca de Kiev, la capital.

En un comunicado, ha alertado de que existe una «creciente preocupación» sobre graves violaciones del Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario. «Es esencial que todos los cuerpos sean exhumados e identificados para que las familias puedan ser informadas», ha manifestad

El Kremlim afirma que hay «signos de falsificación» en los vídeos de Bucha

El portavoz del Kremlim, Dimitri Peskov, afirma sobre la matanza de Bucha que «esta información debe ser cuestionada» y ha añadido que «los vídeos no pueden ser de confianza debido a que especialistas del Ministerio de Defensa ruso han identificado signos de falsificación», según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Peskov ha incidido además en que «los hechos y el calendario de sucesos no habla a favor de la fiabilidad de estos documentos». Rusia ha resaltado que abandonó la ciudad el 30 de marzo, tras lo que el alcalde de la ciudad confirmó su «liberación», sin que se denunciaran las matanzas hasta dos días después, lo que Moscú emplea para cuestionar la veracidad de las acusaciones.

La prensa presente en la rueda de prensa ha preguntado a Peskov si los periodistas presentes sobre el terreno que han grabado vídeos y sacado fotografías han incurrido igualmente en falsificaciones, algo sobre lo que el Kremlin ha declinado pronunciarse. «Hablamos de los vídeos que formaron la base de acusaciones que empezaron a sonar», ha zanjado.

Rusia rechaza cualquier papel en las matanzas en Bucha

El Kremlin ha negado este lunes cualquier responsabilidad de Rusia en la matanza de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha, situada en los alrededores de la capital, Kiev, y ha pedido abordar el asunto «a nivel internacional», incluida una petición para que se reúna el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

«Creemos que este asunto debe ser discutido al nivel más alto posible», ha dicho el portavoz de la Presidencia ucraniana, Dimitri Peskov, quien ha resaltado que la iniciativa de Moscú para tratar el tema en el Consejo de Seguridad de la ONU «ha sido bloqueada».

«Nuestros diplomáticos continuarán esfuerzos activos para meter este tema en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU. El asunto es muy grave», ha manifestado, antes de mostrar su desconfianza sobre los vídeos publicados desde Bucha en los que se puede ver decenas de cadáveres en las calles de la ciudad.

La cifra de refugiados ya supera los 4,2 millones

Más de 4,2 millones de personas han salido de Ucrania desde que las fuerzas rusas iniciaron el 24 de febrero una ofensiva militar, según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que eleva a más de diez millones el total de desplazados por la invasión.

Polonia, con 2,4 millones de refugiados, es el país vecino a Ucrania que más refugiados ha recibido en este último mes, si bien también se han registrado 643.000 llegadas a Rumanía, 395.000 a Moldavia, 390.000 a Hungría y 301.000 a Eslovaquia.

Además, ACNUR cifra en 15.000 las personas que han cruzado la frontera ucraniana hacia Bielorrusia y en 350.000 quienes han llegado a Rusia. Sin embargo, las autoridades rusas elevan a unos 600.000 este dato, según fuentes citadas por la agencia de noticias TASS.

La UE responsabiliza a Rusia de las «atrocidades» en Bucha y avanza sanciones urgentes

La Unión Europea ha condenado este lunes las «atrocidades» cometidas contra civiles en las afueras de Kiev, responsabilizando a Rusia de las matanzas y avanzando que el bloque responderá con más sanciones de forma urgente.

Después del hallazgo de 340 cadáveres en la ciudad ucraniana de Bucha tras la retirada de las fuerzas rusas de la localidad, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha expresado en una declaración su repulsa y asegurado que esta masacre «quedará registrada en la lista de atrocidades cometidas en suelo europeo».

La declaración en nombre de los Veintisiete asegura que las «inquietantes imágenes» que muestran un enorme número de civiles muertos son «el verdadero rostro de la brutal guerra de agresión que Rusia está librando contra Ucrania y su pueblo».

«Las autoridades rusas son responsables de estas atrocidades, cometidas mientras tenían el control efectivo de la zona. Están sujetos al derecho internacional de la ocupación», ha denunciado el Alto Representante contra las acciones cometidas en el marco de la invasión ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

Recuperados cerca de 340 cadáveres en Bucha tras la retirada de las fuerzas rusas

Alrededor de 340 cadáveres han sido recuperados en la ciudad ucraniana de Bucha, situada en los alrededores de la capital, Kiev, desde la retirada de las fuerzas rusas de la localidad, en medio de las acusaciones contra Rusia por su supuesta responsabilidad en las matanzas, según ha informado este lunes un medio ucraniano.

Según las informaciones facilitadas por el diario Ukrayinska Pravda, que cita a los servicios funerarios de Bucha, hasta el momento han sido hallados entre 330 y 340 cadáveres en la localidad, algunos de ellos con las manos atadas a la espalda y con heridas de bala en la cabeza.

Rusia cifra en cerca de 600.000 los refugiados llegados desde Ucrania

Rusia ha cifrado este lunes en cerca de 600.000 el número de personas que han llegado al país huyendo de la guerra en Ucrania, la mayoría de ellas desde las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas como independientes por Moscú.

Fuentes oficiales citadas por la agencia rusa de noticias TASS han señalado que «hasta la mañana del 4 de abril, alrededor de 598.000 personas han llegado a Rusia, incluidos 118.500 niños». Así, han resaltado que casi medio millón han cruzado la frontera desde la región del Donbás, donde están Donetsk y Lugansk.

Policías viajan a Polonia con un convoy de ayuda a Ucrania

Agentes de la Policía Nacional del sindicato Jupol Madrid y efectivos de la Policía Municipal de CSIF Madrid viajarán este lunes a la frontera de Polonia con Ucrania con un convoy con ayuda humanitaria para el pueblo ucraniano y regresará con 45 refugiados.

La ONG del Padre Ángel, Mensajeros de la Paz, ha sido la encargada de organizar la recogida del material, que también incluye medicamentos, además de productos de primera necesidad, según han informado ambos sindicatos en un comunicado.

Ucrania informa que once políticos regionales están en cautiverio ruso

Más de cinco semanas después del inicio de la guerra en Ucrania, un total de once políticos regionales ucranianos se encuentran en cautiverio ruso, según han informado este domingo las autoridades de Kiev.

Los políticos locales de las regiones de Kiev, Járkov, Mikolaiv y Donetsk están desaparecidos, según ha confirmado la vice primera ministra ucraniana Irina Vereshchuk. Según Vereshchuk, se están llevando a cabo negociaciones para el intercambio de prisioneros.

Ucrania acusa a Rusia de ejercer violencia selectiva contra mujeres y niñas

Las autoridades ucranianas han acusado este domingo a las tropas rusas presentes en el país de ejercer violencia sexual selectiva contra mujeres y niñas ucranianas.

En un vídeo publicado en Twitter, el miembro del Parlamento, Olexiy Goncharenko, ha afirmado que se han encontrado varios cuerpos de mujeres desnudas en el borde de una carretera no muy lejos de Kiev. «Se entiende lo que ha pasado», ha subrayado, agregando que, tras agredir a las mujeres, los rusos han intentado quemar sus cuerpos.

Rusia pide una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el lunes sobre los «asesinatos» en Bucha

Moscú solicitó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el lunes para discutir las denuncias de que fuerzas rusas cometieron atrocidades contra civiles ucranianos en Bucha, localidad a las afueras de Kiev.

«A la luz de la atroz provocación de radicales ucranianos en #Bucha Rusia solicitó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el lunes 4 de abril», tuiteó este domingo el embajador adjunto de Rusia ante Naciones Unidas, Dmitry Polyanskiy.

Rusia culpa a Ucrania de la masacre de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha

El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoli Antonov, ha acusado este domingo a Ucrania de causar la masacre de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha.

Los informes sobre las atrocidades rusas en Bucha son «acusaciones falsas», ha señalado Antonov, afirmando que las fuerzas ucranianas lanzaron fuego de artillería sobre Bucha tras la retirada de las fuerzas rusas, según ha informado la agencia rusa TASS.

Zelenski pide el fin de los «crímenes de guerra» rusos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha solicitado a última hora de este domingo el fin de los «crímenes de guerra» rusos tras la masacre de civiles en Bucha.

«El mundo ya ha visto muchos crímenes de guerra. En diferentes épocas. En diferentes continentes. Pero es hora de hacer todo lo posible para que los crímenes de guerra de los militares rusos sean la última manifestación de tal maldad en la tierra», ha subrayado Zelenski en su discurso nocturno diario, publicado en la página web oficial de la presidencia.

Las tropas rusas se retiran de la ciudad ucraniana de Sumy

El Ejército ruso ha iniciado una retirada de la región de Sumy, según ha anunciado el jefe de la administración militar de Sumy, Dimitro Zhivitski.

Una gran marcha de tropas rusas en la región ha avanzado desde Bilopillya hasta Konotop, en las comunidades de Bilopillya, Putivl, Buryn, Novo-Slobidskaya, Popivska y alrededor de Konotop, ha informado la emisora pública ucraniana Suspilne.

Más de 2.600 personas evacuadas en Ucrania en las últimas 24 horas

Al menos 2.694 personas han sido evacuadas este domingo de las localidades ucranianas de Mariúpol, Berdyansk y la región separatista de Lugansk, según ha informado la vice primera ministra ucraniana, Irina Vereschuk.

«Un total de 2.694 personas han sido evacuadas hasta el momento», ha celebrado Vereschuk en un comunicado en su cuenta de Facebook.

Qué pide Ucrania a la OTAN

Desde el comienzo de la guerra, Ucrania ha pedido en repetidas ocasiones entrar en la OTAN, al igual que en la UE. Zelenski ha asegurado a sus ciudadanos que esto no va a ser posible.

Rusia aseguraba que negociaría con Ucrania siempre y cuando no entrara a formar parte de la OTAN.

¿Quién es Volodímir Zelenski?

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, fue elegido para el cargo en 2019. Zelenski fue un humorista televisivo en Ucrania hasta que se presentó como candidato a la presidencia.

¿Cuándo empezó la guerra en Ucrania?

El 24 de febrero, Rusia invadió Ucrania en una ofensiva, según indicaba Vladimir Putin, para «desnazificar» el país vecino. Tras más de un mes de combates sin cesar, Rusia comienza a perder algunos territorios que ya los daban como suyos, según ha indicado Ucrania.