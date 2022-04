Estaciones de servicio en Caracas todavía no cobran gasolina subsidiada

1377893

Caracas.- Las estaciones de servicio que distribuyen gasolina subsidiada en la ciudad de Caracas todavía no cobran el combustible a los usuarios pese a la entrada en vigencia de la norma, que establece el cobro del servicio a través del sistema BiopagoBDV, según constató el equipo de El Pitazo en un recorrido realizado esté sábado, 2 de abril.

«No se está cobrando, la gasolina está gratis. No se ha comenzado a debitar del sistema Patria«, dijo Felipe Boscán, encargado de la estación de servicio Piedra Azul, ubicada en el municipio Baruta, quién aclaró que por el momento solo es necesario contar con el cupo disponible.

Con relación al cobro a través del sistema BiopagoBDV, señaló que esperaba que se iniciara este sábado como le habían indicado, pero aseguró no tener más información.»Esperamos al día lunes para ver si se inicia como se tenía previsto», apuntó.

La situación es la misma en las estaciones de servicio El Marqués, ubicada en el municipio Sucre; La Estrella, en la parroquia Candelaria, y El Conde en la parroquia San Agustín, ambas del municipio Libertador.

Usuarios se adaptan al BiopagoBDV

La mayoría de los usuarios consultados por El Pitazo no reportaron inconvenientes con el uso del BiopagoBDV. Wilmer Barrios, usuario de la estación de servicio Piedra Azul indicó que siempre cancela el combustible con esta plataforma. «Como no hay efectivo pago con Biopago mientras tenga plata en el banco», señaló.

«Es la segunda vez. Me enteré la semana antepasada del cambio pero sinceramente me da igual», dijo por su parte Jhon Camacho, usuario de esta estación de servicio ubicada en Baruta.

Los usuarios ↑no reportaron inconvenientes con el pago a través del BiopagoBDV | Foto: Ronald Peña

Luis Castañeda, usuario de la estación de servicio La Estrella, también aseguró que utiliza el sistema BiopagoBDV con frecuencia y le resulta más sencillo. «Lo único que tengo que hacer es la transferencia del carnet de la Patria desde el Banco de Venezuela y aparece ahí», refirió.

Los usuarios Eloy Silva, de la estación El Conde, y Ramón Montilla, de Piedra Azul, coincidieron en que el sistema BiopagoBDV facilita el pago del combustible.

Marta Pérez, pensionada y usuaria de la estación Piedra Azul, denunció la desaparición de su cupo para surtir gasolina y considera que será complicada la implementación del sistema BiopagoBDV para las personas que no tienen Carnet de la Patria. «Es horrible, yo tengo pensión y esperaba que me lo debitaran de ahí, pero será un problema para las personas que no tengan Carnet de la Patria», aseveró.

En las estaciones de servicio se descuentan los litros del cupo mensual pero todavía no el dinero por el sistema BiopagoBDV | Foto: Ronald Peña

Las estaciones de servicio subsidiadas no reciben efectivo por el pago de la gasolina | Foto: Ronald Peña

Kemberlyn TaleroEconomía

