Horóscopo del 4 de abril 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este lunes 4 de abril de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.ho

Este Lunes 4 de abril las estrellas presentan una alineación especial con el mes recién comenzando, por lo que se espera una gran dosis de energía y fortuna para tu vida.

ARIES

Este lunes ten presente que en el amor ni todo el dinero ni todo el cariño así trata de mantenerte tranquilo y sobre llevar la relación amorosa que como quiera vas a poder vencer todo los obstáculos y seguirán juntos, sales de viaje en este abril por cuestiones de vacaciones, preparas ya el titulo y maestría recuerda que eres uno de los signos mas inteligentes del zodíaco y tiene que estar siempre preparándote. A los Aries que están solteros seguirán los amores nuevos en este mes y tu signo mas compatible son Capricornio, Piscis y Leo

TAURO

Este inicio de semana trata de no ser tan terco en situaciones amorosas que a veces esa persona no es para ti y no te das cuenta es mejor dejar fluir los sentimientos y que el tiempo decida lo mejor para ti , a los Tauro que están solteros les vendrá alguien del signo de Cáncer, Escorpión o Acuario que serán tu pareja ideal, te invitan a irte de viaje en estos días tu ve que te ayudar a renovar tus energías, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

GÉMINIS

Hoy lunes te recomiendo que tengas una moneda de plata en tu cartera para que sea tu amuleto de la buena suerte recuerda que tu signo es muy fuerte espiritualmente y eso hace que lo que pienses se realice así trata estar este mes de abril con tus pensamientos en positivo, va ver alguien de signo de fuego que te van a proponer un negocio y formar una sociedad haz lo que son tus signos mas compatibles y nunca te van a traicionar , ten cuidado con el estrés recuerda que también tu energías tiene que descansar.

CÁNCER

Este lunes comienza la parte del mes de estar en renovación y estar depurando todo lo negativo de tu vida recuerda que tu signo como su elemento es el agua eso lo hace ser mas sensible y que tengas muchas energías encontradas a tu alrededor por eso esos treinta días van ser de estar quitándote todo lo negativo que venias cargado de meses anteriores, te invitan a salir de viaje y decides visitar a unos familiares , trata de concentrarte mas en tu trabajo para que este mes no tengas ningún reporte de tus superiores.

LEO

Ya no seas tan celoso en tu relación amorosa y controlador recuerda que lo mejor de tener una pareja es tenerse confianza y su espacio cada quien y tus mejores parejas son Aries, Sagitario y Géminis así no dudes y enamórate en este mes de abril, recuerda que tu casa es tu refugio de buenas energías así trata de siempre limpiarla con agua bendita y no invites a tanta gente para que no se contamine.

VIRGO

Este lunes vendrá a ti la oportunidad de trabajo nuevo y bien pagado recuerda que en este mes tu signo tiene a tener una metamorfosis en tu forma de pensar y de ser para elevar más tu energía a lo positivo , te llega la invitación a salir de viaje en este cuarto mes del año y va ser por cuestiones de cerrar un proyecto nuevo de trabajo, ten cuidado con problemas de transito y policías trata de manejar con cuidado o saca tu licencia de conducir.

LIBRA

Comienza la semana, tramitas tu papelería de visa y permiso de migración, te llega un dinero extra por cuestiones de una comisiones y utilidades trata de invertirlo en ti recuerda que la mejor inversión es en uno mismo, te buscan para hacer un negocio nuevo de comunicación o publicidad y eso te va ayudar mucho para tener más trabajo extra, te ofrecen matrimonio o vivir juntos recuerda siempre piensa antes de actuar para que no te arrepientas después recuerda que las decisiones de vida se piensan mucho.

ESCORPIÓN

Este lunes trata de mantener esa buena actitud y controlar tus impulsos porque eso va hacer que tengas contratiempos, unas amistades se van alejar de ti por cuestiones de chismes y malas energías pero recuerda que lo que sucede es para que tu energía está más sana y sin tantos tropiezos y te recomiendo que cargues un limón verde en tu bolsa para que cortes las malas energías, sales de viaje por cuestiones de vacaciones, tendrás arreglar papelería de seguro social y eso te ayudar a tener tus papeles en orden.

SAGITARIO

Será un lunes muy especial para los nacidos bajo el signo de Sagitario, trata de usar mas el color azul para que las buenas energías estén en tu vida , sigue con tus estudios trata de no distraerte para que no tengas problemas con tus exámenes, ten cuidado amigo de sagitario si estas casado trata de no salir con mas amores prohibidos para que no tenga problemas en tu relación de pareja , sabrás de una enfermedad familiar, te regalan una mascota, cuídala mucho y con esto crecerá tu energía.

CAPRICORNIO

Inicia la semana, es momento de darte cuenta que tu signo es muy determinante en su carácter y eso lo hace tomar decisiones radicales por eso trata de pensar dos veces antes de actuar, ten cuidado con problemas de presión alta y estrés trata de ir a consultar con tu medico y mantener una dieta mas saludable, tendrás junta con tus superiores para cambios de puesto y a ti te asigna un puesto con mas jerarquía que eso te ayudar a crecer mas en lo económico, resuelvas problemas de demandas legales a tu favor.

ACUARIO

Eres muy bueno para los negocios de comunicaciones o internet trata de asociarte con amigos y poner uno en este mes que te va ir de lo mejor, preparas fiesta para uno de tus hijos o tu pareja, sacas la visa y arreglas papeles de migración. Te llega un dinero extra por cuestiones de pago de comisiones, ten cuidado con dolores de cabeza y espalda que va ser ocasionado por el estrés trata de seguir con el ejercicio que ya te estas viendo de lo mejor, sales de viaje y te invitan unos días a pasarla con tu pareja

PISCIS

Este lunes es un día muy bueno para que puedas comenzar con la limpieza de tu casa, trata de ir con un dermatólogo , en el amor sigue muy enamorado de tu pareja actual que tu signo más compatible es Aries , cáncer y escorpión que hablaras de casarte o vivir en pareja, mandas hacer un proyecto de ingeniería y realizas varios diseños para una empresa internacional, vuelve estudiar idiomas y haces un diplomado.

