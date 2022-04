México | Empresarios se van contra Eugenio Derbez

Tras la polémica de Eugenio Derbez, empresarios de la Cámara de Comercio invitaron al comediante a pasar “un día en Matamoros” pues previamente se había referido al municipio como “pueblo”, a propósito de su nuevo proyecto de cine.

Y es que Derbez comenzó a dar detalles sobre el proyecto, el cual se trata de una estudiante de Matamoros, Tamaulipas, Paloma Noyola; pero, se desató una polémica por la manera en la que llamó al municipio fronterizo.

La historia de la “niña Jobs” se desenvuelve en aquel municipio, por lo que al presentar el proyecto, el actor se refirió a la ciudad de origen de la estudiante como “un pueblo” donde no hay luz ni calles pavimentadas.

Por ello es que el presidente de la Cámara de Comercio de Matamoros hace una invitación al actor a pasar “un día en Matamoros” y darle a conocer que la ciudad no es un pueblito.

De hecho, José Joel Gómez Velasco destacó que hace la invitación al actor de CODA para ser un anfitrión de la gente trabajadora y productiva que representa este organismo y darle a conocer que la ciudad no es un pueblito.

Incluso, añadió que Matamoros constituye una ciudad estratégica para el comercio exterior a nivel nacional y cuenta con un alto nivel de inversión extranjera y atractivos naturales como su playa y puerto Mezquital y gastronomía.

Lo anterior se produce después que con el hashtag #ÓigameNo, el actor y productor Eugenio Derbez recibió críticas en redes sociales tras referirse a Matamoros, Tamaulipas como “un pequeño pueblo”.

Hace unos días, el actor y comediante Eugenio Derbez, quien actuó en la cinta CODA, se convirtió en el segundo actor mexicano en hacer historia al participar en un filme galardonado como Mejor Película en la 94ª edición de los Oscar, premiación organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

El también productor de 60 años mantiene en pie diversos proyectos, por ello en el programa Ventaneando habló de esta nueva cinta y comentó:

“Es la historia de una niña que creció en un pequeño pueblo en Matamoros y que llegó a ser la número uno en el país y que incluso le dedicaron una portada en una revista americana The next Steve Jobs… En un pueblo donde no tenía ningún recurso, donde ni siquiera están las calles pavimentadas, en donde no tienen luz ni siquiera en la escuela, ya olvídate de una computadora o internet”.

En redes sociales el reclamo diversas personas de Matamoros tomó como bandera la famosa frase de uno de sus personajes: “Óigame, no”, con este hashtag reclamaron a Derbez para destacar que no es un pueblo.

