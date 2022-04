Presidente de Chile: Defenderemos los DDHH en Venezuela

Durante una entrevista realizada en el medio de comunicación, El Clarín, el presidente de Chile, Gabriel Boric ratificó su postura contra las violaciones de Derechos Humanos y los Gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Cuando a Boric le preguntaron sobre estos casos, señaló que se trata de un «tema de principios». «Los derechos humanos deben respetarse y deben hacerse valer y promoverse sin importar el color del gobierno que los vulneren. Y eso corre, partiendo por casa, Chile, como para Venezuela, Nicaragua, Brasil, Ucrania, Rusia, Yemen, Israel, etcétera».

«En esto yo no hago distinciones y creo que tenemos que abandonar la política partisana de solamente condenar con quienes tenemos una adversidad ideológica. Porque eso le quita legitimidad a nuestra causa. Y, por lo tanto, en los casos que mencionas nosotros vamos a ser promotores de la democracia y los derechos humanos», agregó el mandatario.

¿Cómo lo gestionará?

«Cada caso es diferente, no se pueden equiparar. Nosotros somos colaboradores del Grupo Internacional de Contacto, que hoy día está trabajando en México, con apoyo de Noruega. Chile es uno de los países observadores para favorecer una resolución pacífica, vía negociación en Venezuela, que le dé legitimidad a las próximas elecciones para que no haya ninguna duda de la voluntad del pueblo venezolano que se exprese en ese momento», explicó Boric.

Lo llevamos a otro tema, usted ha sido descripto como un socialdemócrata y en esa línea se ha diferenciado con una dura condena a las dictaduras de Nicaragua, Venezuela o Cuba

─Es un tema de principios. Los derechos humanos deben respetarse y deben hacerse valer y promoverse sin importar el color del gobierno que los vulneren. Y eso corre, partiendo por casa, Chile, como para Venezuela, Nicaragua, Brasil, Ucrania, Rusia, Yemen, Israel, etcétera. Por lo tanto, en esto yo no hago distinciones y creo que tenemos que abandonar la política partisana de solamente condenar con quienes tenemos una adversidad ideológica. Porque eso le quita legitimidad a nuestra causa. Y por lo tanto, en los casos que mencionas nosotros vamos a ser promotores de la democracia y los derechos humanos.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, tras jurar su cargo, 11 de marzo de 2022. REUTERS/Pablo Sanhueza.

En el caso de Nicaragua, la situación es otra. Hubo una elección desde mi visión no cumple con los mínimos estándares democráticos y creo que hay que decirlo sin pelos en la lengua. La mayoría o parte importante de los candidatos opositores al régimen estuvieron presos o siendo perseguidos. Ya no solamente los candidatos como el caso de Chamorro, sino también viejos guerrilleros como Dora María Téllez y para qué decir el Premio Cervantes, Don Sergio Ramírez, cuya literatura recomiendo, en particular su libro “Querido muchacho”, que cuenta un poco el proceso del sandinismo. Nosotros vamos a promover.

¿Qué comentarios hace su gobierno sobre la invasión de Rusia a Ucrania?

─Desde mi punto de vista estamos ante una guerra de agresión donde ha habido retroceso significativo en el respeto a los tratados internacionales y al multilateralismo. Lo que no es aceptable. Y por lo tanto va nuestra solidaridad con quienes han sido invadidos. El pueblo ucraniano esta viviendo los efectos de esta guerra inaceptable. Y la vez el pueblo ruso que no es el culpable de las decisiones de sus gobiernos está viviendo los efectos de las sanciones. Todos perdemos. Incluso quienes estamos lejos.

«Hay que apoyar la demanda argentina por las Malvinas»

─Usted ha respaldado el reclamo argentino de soberanía de Malvinas. Interesa porque nació en Punta Arenas, que tiene una fuerte relación con los isleños y donde incluso se las llama Falkland Islands. ¿De dónde proviene su sentimiento?

─Aprovecho para saludar al pueblo argentino en este aniversario de los 40 años del la triste guerra de Malvinas. Tengo varias aproximaciones. Como ustedes bien dicen soy magallánico. Me crié más cerca de Argentina que del centro de Chile, con viajes permanentes a Río Gallegos, a Río Turbio, a Río Grande, a Tolhuin, Puerto Almanza, Ushuaia. Y por lo tanto siento una profunda hermandad con el pueblo argentino desde muy chico. Mis primeros viajes de niño fueron a la provincia del Chubut, en particular a Trelew. Los veraneos que más recuerdo fueron en Rawson, donde además tenía familia que se fue a vivir allá en la década de los 50 y 60.

─Patagonia profunda

─Es entonces que siento un vínculo muy profundo con Argentina y con la historia del pueblo argentino. Dicho esto, sobre la contingencia en específico, yo soy profundamente latinoamericanista. Apoyo de manera clara y decidida la reivindicación que hace el gobierno y el pueblo y el Estado argentino sobre las Islas Malvinas. Por cierto la resolución de estos conflictos tienen que ser por la vía de la paz. Es lo que nosotros siempre vamos a incentivar.