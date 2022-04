¿Qué harían Gutiérrez, Betancourt y Fajardo con los venezolanos?

Con Gustavo Petro, el favorito según las encuestas, compiten por la Presidencia de la República de Colombia Federico Gutiérrez, Ingrid Betancourt y Sergio Fajardo, cuatro de las ocho opciones que están en el tarjetón para las elecciones del 29 de mayo. Sobre el tema de los migrantes venezolanos, Gutiérrez y Betancourt mantendrían condiciones apropiadas para esa población. Fajardo se enfoca más en las relaciones con Maduro

Faltan ocho semanas para que se realice la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia para el período 2022-2026. Los candidatos que lideran las encuestas son: Gustavo Petro y Federico Gutiérrez; seguidos de Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández con empate técnico, para después encontrar a Ingrid Betancourt.

De acuerdo con la encuesta del Centro Nacional de Consultoría para la revista Semana, Petro subió cinco puntos porcentuales entre febrero y marzo, y subió a 32% en intención de voto. Por su parte, Federico «Fico» Gutiérrez aumentó 19 puntos porcentuales, al pasar de 4% en febrero a 23% en marzo; lo que lo convierte en el principal rival de Petro.

Así quedó la posición de candidatos en la tarjeta electoral para las elecciones de presidente y vicepresidente de la república de 2022. ¡Somos #GarantesDeLaDemocracia! pic.twitter.com/YiRJ3ZSfMI — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) March 29, 2022

TalCual ya exploró con expertos, en una entrega anterior, la posible agenda de Gustavo Petro ante la migración venezolana y la conclusión es que el exguerrillero del M-19 rehúye estratégicamente abordar el tema.

*Lea también: La migración venezolana, tema que Gustavo Petro estratégicamente rehúye

Debates públicos han ido y venido entre los candidatos a la Presidencia de Colombia y el polémico aspecto de la migración venezolana —que alcanza en 2022 los 1,8 millones de personas, según datos de Migración Colombia— no se escapa.

Ronald Rodríguez, politólogo, internacionalista e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en Bogotá, explicó que los candidatos evitan el tema «porque en este momento la mayor parte de la población colombiana ve con malos ojos el tema migratorio».

Rodríguez detalla que este tema afecta las bases políticas de los candidatos a la presidencia porque «la población vulnerable colombiana siente que si se le presta atención a los venezolanos se deja de prestar atención a sus necesidades y demandas; y ello ha llevado a que muchos sectores políticos prefieran dejar el tema Venezuela de lado».

De los más de seis millones de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, 639.355 de los casi dos millones que están asentados en Colombia hasta la fecha, han recibido un Permiso de Protección Temporal (PPT) en el país vecino para regularizar su estatus migratorio y poder acceder a salud, empleo y educación, iniciativa del Gobierno saliente de Iván Duque.

En referencia a la migración venezolana, Andrés Segura, consultor en temas de asuntos públicos y migración, también indica que «hay una posición mayoritaria en contra de los migrantes en Colombia. En las encuestas aparece que es un tema mal visto, pero solamente reacciona mal cuando hay un tema de seguridad o de trabajo; en general, los fenómenos de rechazo permanentes no existen», apunta.

¿Qué han dicho Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo e Ingrid Betancourt con relación a los casi dos millones de migrantes venezolanos que viven en Colombia? ¿Cuáles son sus propuestas? TalCual ha hecho seguimiento a sus planteamientos y debates, y se las presentamos; así como qué piensan algunos venezolanos que viven en ese país.

*Lea también: 9,5% de los niños nacidos en Colombia en 2021 son hijos de venezolanas

«Fico» Gutiérrez: «Mantengo el estatus migratorio»

Durante un debate con El Colombiano, en alianza con otros medios, entre los candidatos Gutiérrez, Fajardo y Betancourt —al que no asistió Petro— Federico Gutiérrez aseguró que, en caso de ganar la presidencia: «Yo mantengo el estatus migratorio (para los venezolanos); es un tema de derechos humanos».

Agregó que este estatus se debe sostener porque «Colombia debe ser solidaria con lo que le pasa a millones de venezolanos». Recordó que en los años 80 fueron millones de colombianos los que llegaron a Venezuela y fueron recibidos.

El candidato Gutiérrez dijo no estar de acuerdo con la xenofobia y con que «se les dé la espalda (a los venezolanos) en un problema humanitario que hoy tienen». Resaltó que lo mejor que le puede ocurrir a Venezuela es el retorno de la democracia.

En este mismo debate, Federico Gutiérrez mencionó que las dos primeras acciones que tomaría con relación a los venezolanos serían: atender a los niños en situación de calle, para que no haya ni uno solo deambulando, ni venezolano ni colombiano; así como atender la inserción al sistema escolar y atender la alimentación por medio de las escuelas.

También resaltó el tema de la salud para los migrantes, sin dar mayores explicaciones al respecto.

*Lea también: Aumentan cifras de migrantes embarazadas y adultos mayores por frontera del Táchira

En otro debate, coordinado por El Tiempo y Semana, Federico Gutiérrez, del Equipo por Colombia, se refirió a la realidad de las fronteras, dijo que, especialmente la de Cúcuta, que era la más movida de Latinoamérica en términos sociales y económicos, por ella ahora solo circulan por «sueños rotos, familias destruidas, y gente con miedo, atemorizada».

*Lea también: Díez países recomiendan sumar a sociedad civil en atención a migrantes en selva del Darién

Condenó que aún no se permita el paso vehicular entre ambos países y agregó que, desde su concepto, debe habilitarse, especialmente por el tema de comercio, que se sigue dando pero de forma ilegal, favoreciendo las estructuras ilegales que operan en la zona.

En cuanto al reconocimiento del mandatario Nicolás Maduro, «Fico» Gutiérrez indicó que «no se le puede reconocer como gobierno porque es una dictadura, y quienes defendemos la democracia y las libertades no podemos hacer eso».

Federico Gutiérrez recalcó que las relaciones de Maduro con Colombia «han sido a través de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con disidencias de FARC, ELN (Ejército de Liberación Nacional), Piedad Córdoba, Petro y del mismo combo».

Federico «Fico» Gutiérrez fue alcalde de Medellín, donde nació, y empezó su carrera política como concejal de su ciudad natal. Es ingeniero civil de la Universidad de Medellín, también tiene un título de especialización en Alta Gerencia, y otro en Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana.

*Lea también: Rol de Colombia como aliado extra-OTAN de EEUU intensificará conflicto con Venezuela

Ingrid Betancourt: Mantengo el estatus, pero con aclaraciones

La candidata a la presidencia de Colombia por el partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, una de las figuras más conocidas en la política colombiana y que también fue senadora, sostiene que de ser electa al máximo cargo político del país mantendría el estatus migratorio a favor de los venezolanos, pero con unas «aclaraciones».

Betancourt hace referencia a lo que explicó el politólogo Ronald Rodríguez y añade que frecuentemente escucha, por todas las regiones, decir a los colombianos que «la presencia de venezolanos le está quitando espacio a los colombianos, que los venezolanos tienen más derechos, que les están quitando los subsidios, la posibilidad de trabajo y también, en algunos momentos, los relacionan con los problemas de violencia y delincuencia».

En este sentido, Ingrid Betancourt señala que el «deber como Estado es garantizar que esta integración sea exitosa».

Especifica que a los migrantes venezolanos hay que «darles todo lo que se necesita para que puedan sentirse a gusto con los derechos; como ellos nos acogieron cuando los colombianos estábamos en violencia e íbamos a buscar un mejor futuro en Venezuela»; sin embargo, aclara que estas acciones se deben tomar de manera que los colombianos no sientan que se le están quitando sus derechos.

*Lea también: Colombia Check, verificación del discurso público sobre la migración venezolana

En el debate organizado por Semana y El Tiempo, la candidata Betancourt enfatiza que para ella «lo más importante es el pueblo venezolano». Califica el mandato de Nicolás Maduro como «dictadura» y dice que la condición que pondría para restablecer las relaciones diplomáticas con el jefe de Estado venezolano «es que Maduro nos entregue las cabecillas de las organizaciones delincuenciales que están operando tras la frontera venezolana y que están afectando nuestro orden público; es decir, las cabecillas del ELN, disidencias de las FARC, y las organizaciones delictivas del narcotráfico que están en este momento hospedándose con el beneplácito del gobierno de Maduro».

Ingrid Betancourt ya había sido candidata a la presidencia de Colombia en el 2002, pero el 23 de febrero de ese año fue secuestrada junto con su jefa de campaña Clara Rojas, por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que las mantuvieron en cautiverio por seis años.

*Lea también: FundaRedes: Conflicto de Apure cumple un año ininterrumpido con gran impacto sobre civiles

Sergio Fajardo: Hay que abrir canales de comunicación con Maduro

El candidato Sergio Fajardo, representante de la coalición Centro Esperanza, no se refirió, en el debate con El Colombiano, directamente a cuál sería su política migratoria frente a los casi dos millones de venezolanos que viven en Colombia. Sin embargo, enfatizó que «hay que abrir canales de comunicación con el gobierno de Nicolás Maduro», aclarando que no le gusta Maduro, no le ha gustado ni le gustará.

Fajardo sostiene que las relaciones entre ambas naciones deben retomarse porque en Venezuela viven cerca de cinco millones de colombianos y existen 17 consulados que están cerrados; lo que deja a estas personas «sin ningún tipo de protección. Esos son nuestros intereses y los tenemos que atender», dice.

*Lea también: Colombia y España exploran cooperación para atender a migrantes venezolanos en Bogotá

Sergio Fajardo también ha dicho, según reseña El Colombiano, que los canales de comunicación que buscaría con Maduro, de resultar electo presidente para el período 2022-2026, tendrían como objetivo «facilitar el retorno de los venezolanos a su país».

Sergio Fajardo es matemático, fue alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia.

*Lea también: Presidente de Chile propone un sistema de cuotas entre países para acoger migrantes venezolanos

Venezolanos observan ausencia de propuestas

TalCual consultó a varios venezolanos residenciados en Colombia para conocer cuáles son sus expectativas o temores frente a un cambio de gobierno en Colombia y las posibles consecuencias para esta población tras la campaña electoral en la que no se ha hablado mucho de políticas migratorias.

Jhoandry Suárez es un periodista venezolano con varios años de residencia en Colombia. Considera que ninguno de los candidatos a la presidencia de Colombia ha planteado «una propuesta sólida en cuanto a la migración venezolana».

Desde su perspectiva, una de las acciones más importantes para los venezolanos radicados en Colombia «es darle continuidad al PPT porque es un proyecto que le permite a los venezolanos acceder a más servicios», pues dice que aún hay dificultades para los venezolanos con los Permisos de Protección Temporal.

Pide a los candidatos consolidar las propuestas que ya existen en favor de los venezolanos, pero reitera que es un tema poco abordado por los aspirantes a la presidencia de Colombia. Recuerda que los venezolanos que han migrado a este país están buscando oportunidades.

*Lea también: Tomás Páez: Toda diáspora es buena

Fico Gutiérrez dijo que «dos millones de venezolanos sufrían en la calle». En @Colcheck revisamos la cantidad de migrantes que viven o trabajan en la calle y esa cifra no cuadra.https://t.co/0EIuWimYNC — Jhoandry Suárez (@jasuarez92) March 25, 2022

Por otra parte, Ana Margarita Aponte, venezolana con seis años de residencia en Colombia, considera que las mejores propuestas con respecto al tema migratorio las ha planteado el candidato Sergio Fajardo. «Ha tenido como enfoque la recuperación de relaciones diplomáticas y el establecimiento de una política exterior que tenga como (centro) el bienestar de la población migrante y no la relación política como centro».

No tiene sentido que dos vecinos no se puedan hablar. Vamos a empezar a abrir los canales de comunicación con Venezuela para atender a los colombianos que viven allá y facilitar el regreso de venezolanos a su país. #InsideLR @larepublica_co — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) April 1, 2022

Sostiene que Fajardo «ha destacado la importancia de la regularidad migratoria para la formalización laboral».

Sobre una posible victoria de Gustavo Petro y el tema migratorio, Aponte manifiesta preocupación «especialmente por motivos humanitarios. Su triunfo traería dudas sobre la necesidad de mecanismos especiales de regularidad migratoria que tiene como razón de ser la crisis humanitaria y económica del país (Venezuela)».

La abogada Veruska Venegas vive en Colombia desde hace tres años y frente a las elecciones presidenciales de ese país, condena que «ninguno de los candidatos tienen propuestas interesantes para los venezolanos». Sostiene que la xenofobia es notoria, «incluso por parte de políticos como la alcaldesa de Bogotá Claudia López».

*Lea también: Tras orden de la Corte, alcaldesa de Bogotá se retracta por comentarios contra migrantes venezolanos

Para Venegas, quien aún no ha logrado ejercer el derecho en Colombia, pese a haber homologado su título, «el gobierno recibe venezolanos porque recibe dinero de Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados); no creo que sea porque les interese ayudar de verdad», expresa.

Aumenta el número de personas de Venezuela que cruzan el Tapón del Darién. ACNUR y OIM hacen un llamado para aumentar el apoyo y fortalecer los servicios que benefician tanto a las personas refugiadas y migrantes como a la población local. https://t.co/WZyKM2WsVs — Acnur/Unhcr Américas (@ACNURamericas) March 31, 2022

Elías Ramírez es un trabajador del campo colombiano, es colombo-venezolano, y sostiene que aunque el presidente Iván Duque ha ayudado mucho a los venezolanos, especialmente con la legalidad, los colombianos tienen esperanzas en Gustavo Petro porque creen que con este último gobierno (Iván Duque), las condiciones de vida han desmejorado mucho y Petro promete ayudar a los más pobres; sin embargo, revela que siente temor que Petro gane la presidencia y su gobierno sea como los encabezados por Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

*Lea también: La comida venezolana se abre camino en Cúcuta con la sazón de los migrantes



–

141