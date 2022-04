Renny Donoso rompe el silencio tras las duras declaraciones de su hija

Por su parte y tras el escándalo que se armó en las redes sociales en las últimas horas con el video que publicó la hija del ex salserín, Renny Donoso, Astrid, el cantante no dudó en dar la cara y opinar al respecto.

Así fue como a través de su cuenta oficial en la red social de la camarita, el criollo publicó una storie en donde publicó un claro mensaje al poco tiempo que su hija habló de la relación con sus padres con un video publicado en Tik Tok.

Sus palabras fueron las siguientes: ‘’Si no olvidamos las cosas viejas, nunca dejaremos lugar para las cosas nuevas’’, lo que dejó ver que era su respuesta a las declaraciones de su hija adolescente.

Por otro lado, vale la pena destacar y hacer mención a que Astrid dejó saber en este material audiovisual que tanto Renny como su madre, Luzmar Alamo, no le dieron el cariño necesario luego de separarse y tuvo una infancia un tanto complicada. Ahora como adolescente comienza a mostrar más de cerca su personalidad y sus carencias afectivas.

La hija del cantante venezolano Renny Donoso, Astrid, público un fuerte mensaje para sus padres.

Recientemente a través de su cuenta de tiktok, la adolescente Astrid Donoso, quien es hija del artista criollo Renny con su ex esposa Luzmar Alamo, realizó un video donde critica a sus padres por la falta de cariño, su separación y los problemas que le dejaron en la infancia.

Asimismo, en el video publicado la jovencita expresa: «Los miro y recuerdo todo el daño que me hicieron, mi corazón los ama, mi mente los odia, quizás en otra vida podamos ser una familia». En este caso, usuarios se sorprendieron al ver la publicación de la hija del ex salserín y se preguntaron el por qué de esa publicación, a lo que la joven expresó su dolor por su separación.

En este caso, no es la primera vez que el cantante se ve envuelto en polémicas por «mal padre» puesto que una vez su ex, Luzmar, lo acusó públicamente de irse a vivir a Miami y no velar por los gastos económicos de la niña, alegando que no le daba ni para pagar el colegio y no aparecía ni siquiera con un mensaje en los días especiales.

Finalmente, parece que la joven se ha visto entristecida por la disputa entre ambos adultos.

Síguenos en nuestro Telegram, Twitter, Facebook, Instagram y recibe de inmediato los hechos noticiosos al día y a la hora