Will Smith renunció a la Academia de los Oscar

El actor asegura en un comunicado que con el bofetón a Chris Rock ha “traicionado” la confianza de la institución y que acatará el castigo que determine la junta directiva

El actor Will Smith ha renunciado a ser miembro de la Academia de Hollywood. Tras reventar la noche de los premios Oscar con su bofetada al cómico Chris Rock, y después de varios días de versiones contradictorias sobre lo que sucedió en la gala desde el momento de la agresión, Smith se ha adelantado este viernes a la institución, que había iniciado un proceso de sanción el miércoles. “Traicioné la confianza de la Academia y privé a los nominados y ganadores de una oportunidad de celebrar y de ser celebrados por su extraordinario trabajo”, ha dicho Smith en un comunicado enviado a la prensa. Aun así, explica que aceptará toda consecuencia futura por sus actos. La academia informará del castigo el 18 de abril.

El anuncio de Smith ha sido confirmado por la academia. David Rubin, presidente de la junta de gobernadores, el órgano directivo de la entidad, ha informado de que han aceptado la renuncia sin que eso frene sus acciones. “Seguimos adelante con nuestro proceso de sanción”, ha explicado Rubin a su vez en otro comunicado. La organización había dado 15 días al actor para que este respondiera por escrito a la investigación por violación de las normas de conducta. La suspensión y la expulsión estaban entre las medidas contempladas. “El cambio necesita tiempo y estoy comprometido a trabajar para asegurarme de que nunca más la violencia se imponga a la razón”, ha añadido el actor en su escrito.

En el texto, el protagonista de El método Williams se arrepiente nuevamente de su reacción al chiste de Rock sobre la alopecia de su esposa, la actriz Jada Pinkett Smith. Su agresión fue vista en directo por millones de personas en todo el mundo. “Mis acciones fueron sorprendentes, dolorosas e injustificables”, escribe el actor, quien pidió perdón a Chris Rock el martes con una publicación en Instagram después de haberlo dejado fuera de sus disculpas la noche de su triunfo. “Tengo el corazón roto”, señala ahora en el comunicado Will Smith.

Una de las estrellas más taquilleras de Hollywood abandona así el club de élite de la industria. A la academia se llega a través de la invitación de dos miembros de alguna de las 17 ramas que la conforman. Los perfiles de los candidatos son después estudiados por la junta de gobernadores, que son los representantes elegidos por cada una de esas comisiones de especialidad. Un profesional del cine puede recibir una nominación del Oscar sin ser miembro de la academia, por lo que Smith, por el momento, seguirá siendo elegible para el premio en el futuro. Su renuncia solo implica que no puede votar a los Oscar ni tener acceso a las proyecciones previas de posibles películas candidatas. El SAG, el sindicato que agrupa a los intérpretes y cuyo premio a la mejor interpretación ganó este año Smith, también está estudiando su expulsión.

La secuencia del golpe de Smith a Chris Rock. BRIAN SNYDER (REUTERS)

La bofetada ha creado también una crisis interna en la academia. El jueves se supo que Will Smith había hablado por videollamada el martes 29 de marzo con el presidente, David Rubin, y con la consejera delegada de la academia, Dawn Hudson. Al día siguiente, en la reunión de urgencia de la junta de gobernadores donde se inició el proceso disciplinario, esa llamada no fue ni contada ni explicada por Rubin ni Hudson, lo que ha levantado suspicacias entre sus compañeros de junta.

Este viernes, Will Packer, el productor de la ceremonia del Oscar, contó en una entrevista con la cadena ABC que el chiste de Rock sobre Pinkett Smith no estaba en el guion y que él pensó que era una broma pactada entre ambos. Minutos después, le preguntó a Rock si realmente lo había golpeado y le contestó: “Sí, acabo de recibir un golpe de Muhammad Ali. Inmediatamente, se puso en modo de broma, pero se notaba que todavía estaba en estado de shock”. Packer ha revelado que la policía estaba preparada para detener al actor por la agresión, pero el comediante no quiso presentar cargos después de la agresión. El productor ha insistido en que se puso a disposición de Rock, incluyendo la expulsión de Smith de la gala, y que el cómico respondió “que estaba bien, que no deseaba empeorar la situación”. Sin embargo, en otros medios de comunicación, fuentes cercanas a Rock desmienten esa conversación. Sobre lo que pasó en los 20 minutos que mediaron entre la agresión y el anuncio del Oscar a mejor actor hay variadas y contradictorias versiones.

Chris Rock, uno de los cómicos más populares de EE UU, fue contratado para contribuir a que la gala de los Oscar recuperase parte de la audiencia perdida en los últimos años. Esto incluyó entregar ocho premios antes del inicio de la transmisión. Después de la caótica noche, tuiteó: “Bueno, prometí que aburrida no sería”.

