▷ Gonzalo Himiob: En cárceles con condiciones precarias e inhumanas de Venezuela hay 239 presos políticos #5Abr

En Venezuela en estos momentos hay unas 239 personas privadas de libertad por razones políticas, en los calabozos del régimen, reveló el director de la ONG, Foro Penal, abogado Gonzalo Himiob, al dar a conocer las cifras actualizadas.

Señala que de los 239 un total de 225 son hombres y 14 mujeres; 109 civiles y 130 militares, que totalizan 238 adultos y un adolescente. Explicó que en los últimos meses el número de detenidos se ha mantenido en promedio, entre 238 y 242, ya que se ha venido aplicando la figura de “puerta giratoria”, a través de la cual se libera a algunos detenidos, pero se detienen a otros.

Admitió el abogado que las condiciones en las que se encuentran los detenidos, son bastante precarias y en algunos casos inhumanas, no cuentan con la infraestructura necesaria para atender a las personas privadas de libertad. Señala como ejemplo el caso de Alejandro Mogollón, quien tiene fractura de cráneo; la joven Mileidy Benitez quien como consecuencia de estas condiciones, perdió su bebe y hoy se encuentra en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), no se puede mover y anda en una silla de ruedas; Javier Tarazona, quien presenta un cuadro de hipertensión y debilidad grave.

Admite que la tan cacareada revolución judicial, solamente ha permitido la liberación de manera expresa de una serie de presos comunes en las distintas cárceles del país para reducir el hacinamiento de las mismas.

También hizo referencia a la modificación del Código Orgánico Procesal Penal, en la cual se estableció que las personas no podían permanecer más de tres años detenidos, indicando que eso se quedó en letra muerta, porque hay un listado de 78 personas con más de tres años, se ha solicitado su liberación y no ha habido respuesta.

Sobre la instalación en Venezuela de la Oficina de la Corte Penal Internacional, Himiob señala que cualquier acción que tenga como objetivo evaluar, investigar las violaciones de los derechos humanos de los ciudadanos, son bienvenidas y son positivas; sin embargo, llamó la atención, no solo por la sorpresiva visita del Fiscal Karim Khan, sino porque sólo se reunió con los perpetradores de los delitos, no hubo oportunidad para una reunión con las víctimas, de manera que estas expusieron sus casos, llamando poderosamente la atención, que no quisiera reunirse con quienes han sido afectados en sus derechos humanos, afirmó en el Circuito Éxitos 99.9 FM.