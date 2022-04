Conoce cuántas veces Mambrú se fue a la guerra￼

Mambrú se fue a la guerra es la versión en español de la canción popular infantil francesa Marlbrough s’en va-t-en guerre.

Fue compuesta tras la batalla de Malplaquet (1709), que enfrentó a los ejércitos de Gran Bretaña y Francia, durante la Guerra de Sucesión Española.

A pesar de su derrota, los franceses creyeron muertos en la batalla a su enemigo John Churchill, duque de Marlborough, que es a quien se dedica la canción burlesca.

La melodía de la canción parece ser aún más antigua: según Chateaubriand, es de origen árabe y habría llegado a Francia llevada por los cruzados.

La canción se popularizó en tiempos de Luis XVI: una de las nodrizas del Delfín solía cantarla: la canción agradó a los reyes y pronto se difundió por Versalles y luego por todo el país.

A España llegó por influencia de los Borbones, con el nombre Malborough reducido a uno más pronunciable Manbrú. Solían cantarla sobre todo las niñas, típicamente acompañando al juego de Rayuela.

El tema de la canción fue empleado por Beethoven en su obra La Victoria de Wellington, sobre la derrota napoleónica de Vitoria en 1813 para simbolizar a Francia.

Otras versiones

Existen también versiones en otros idiomas.

La inglesa, cantada con el estribillo For he is a jolly good fellow ha dado lugar a la canción del mismo nombre, conocida en España como Es un muchacho excelente y en Argentina, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay (entre otros países de Latinoamérica) como Porque es un buen compañero.

Es interesante señalar que, si bien la música de ‘Malbrough s’en va-t-en guerre’, ‘For he is a jolly good fellow’ y la versión española de Es un muchacho excelente son prácticamente iguales, no ocurre lo mismo con la versión española de ‘Mambrú se fue a la guerra’ que ha sufrido una adaptación musical diferente.

En Argentina, la poetisa y cantautora María Elena Walsh popularizó esta melodía entre los chicos, durante las décadas de 1960 y 1970 fundamentalmente.

También la misma autora escribió otras canciones en homenaje a Mambrú como la Canción del estornudo.

