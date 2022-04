España | La Audiencia juzgará al sanguinario etarra Josu Ternera por el atentado en la casa cuartel de Zaragoza

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará al ex jefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera, por el atentado cometido en 1987 contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, tras desestimar la excepción de cosa juzgada que alegaba, por haber sido condenado en Francia por delitos equivalentes, lo que supone despejar el último obstáculo para que sea juzgado por este ataque terrorista.

En noviembre, la Audiencia Nacional ya acordó abrir juicio oral contra ‘Josu Ternera’ por este atentado, pero en febrero la defensa formuló un artículo de previo pronunciamiento, donde invocaba la excepción de cosa juzgada, que detuvo el proceso hasta ahora, cuando los magistrados José Antonio Mora Alarcón, José Ricardo de Prada y María Teresa García Quesada han rechazado las pretensiones del ex jefe de ETA poniendo nuevamente en marcha la maquinaria judicial.

Cosa juzgada

La defensa argumentaba que Urrutikoetxea no podía ser procesado por este asunto porque el Tribunal de Gran Instancia de París ya le condenó a ocho años de cárcel en 1990 como autor, entre otros, de un delito de asociación de malhechores, «equivalente al delito de pertenencia a organización terrorista en el derecho español». Su abogado esgrimió que se daban los tres requisitos que permitían apreciar el efecto de cosa juzgada y, por tanto, evitar un doble enjuiciamiento por el mismo asunto: una «identidad objetiva y subjetiva sobre los hechos» y una sentencia firme por ese mismo delito. «El Ministerio Fiscal y el resto de las acusaciones mantienen, y así lo comparte este tribunal, que no concurre la excepción de cosa juzgada, por no tratarse de los mismos hechos materiales», resuelven los magistrados de la Sección Segunda en un auto del lunes, al que ha tenido acceso Europa Press.

En este sentido, explican que la Audiencia Nacional intenta juzgar «unos (hechos) específicos que se producen en España, diferente a la pertenencia a la organización terrorista, que se habría producido y condenado en Francia». «A lo sumo», podría hablarse de una «misma calificación jurídica de los hechos», si bien apostillan que hay una «muy abundante jurisprudencia del TJUE» que establece «claramente» que «la cuestión debatida debe analizarse desde un punto de vista fáctico y no desde la calificación jurídica». «Lo que estima, por tanto, el tribunal como necesario para apreciar la excepción invocada es la existencia de una efectiva identidad fáctica total o parcial», señalan. Así, desestiman el artículo de previo pronunciamiento presentado por Josu Ternera, en una decisión firme que reanuda el plazo para que el antiguo dirigente etarra presente su escrito de conclusiones.

«Última artimaña»

De esta forma, los magistrados se han alineado con el fiscal Pedro Rubira y las acusaciones ejercidas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la Asociación Española Guardia Civil (AEGC) y la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil y Sindicato Justicia Policial, entre otros, que habían sostenido en sus escritos y en la vista oral del pasado 31 de marzo que los hechos ventilados en Francia y España «no son en absoluto coincidentes». «Nuestra acusación se muestra satisfecha por haber desactivado la última artimaña del sanguinario etarra para eludir el banquillo de los acusados y dar la cara frente a las víctimas», ha reaccionado AEGC en un comunicado. «Ahora se espera que, por parte de Francia, se produzca cuanto antes la extradición o entrega temporal a España para poder celebrar una vista histórica demorada durante demasiado tiempo por las tácticas y huidas de Ternera. Un juicio para poder hacer justicia», ha enfatizado AEGC.

Más de 2000 años de prisión

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido 2.354 años de prisión para Josu Ternera por este atentado: 30 años de cárcel por cada uno de los 11 delitos de asesinato consumado y de 23 años por cada uno de los 88 delitos de asesinato frustrado. El fiscal Rubira le considera autor «tanto por inducción, como por cooperación necesaria».

El procesamiento de Josu Ternera ha tenido lugar después de que la Corte de Casación de París autorizara en noviembre de 2020 su entrega definitiva a España por este atentado. El tribunal galo rechazó así otro recurso presentado por la defensa del ex jefe de ETA contra un fallo de la Cámara de Instrucción del Tribunal de Apelaciones de París que ordenaba repatriarlo.

Urrutikoetxea fue detenido en mayo de 2019 en Sallanches, en los Alpes franceses, tras permanecer casi 17 años en la clandestinidad. En junio de ese año, el Tribunal de Apelaciones le puso en libertad provisional por motivos de salud, pero cuando abandonaba la prisión de La Santé fue retenido después de que las autoridades francesas se cercioraran de que la Audiencia Nacional le requiere por varias causas. Actualmente, permanece en libertad con medidas cautelares.

Fue en septiembre de 2021 cuando el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno puso fin a la fase de instrucción y acordó enviar el sumario, «junto con los objetos intervenidos, las cantidades consignadas y/o ocupadas y las piezas separadas correspondientes, si las hubiere», a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En julio, la Sección Tercera de esa misma sala confirmó el procesamiento de Josu Ternera por este caso al rechazar un recurso donde éste alegó que en sentencias anteriores se establece que quien ordenó el atentado fue el etarra histórico Francisco Mújica Garmendia, Pakito; que el informe firmado por la Guardia Civil que obra en la causa quiebra el principio de imparcialidad porque el ataque se dirigió contra este cuerpo; y que no hay indicios suficientes en su contra.