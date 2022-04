España | «Tengo el empeño de pensar que los hombres no son animales»

La alcaldesa socialista de Gijón, Ana González, ha afirmado este martes en un coloquio que tiene «el empeño» de pensar que los hombres «no son animales, que son seres humanos».

«Sigo creyendo que no funcionan por instinto, que son racionales, tengo este empeño, no lo sé, ¿no?, y que no son pura explosión fisiológica descontrolada», ha agregado, unas declaraciones que rápidamente se han viralizado en las redes sociales.

«Tengo aquí alguna médica… son así, ¿no? Son racionales…», ha apostillado de forma irónica.