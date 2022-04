México | En el Tren Maya no cederemos a chantajes: AMLO

Al señalar que el gobierno tiene el 98% de derecho de vía de los mil 500 kilómetros del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no cederán a chantajes e incluso podrían recurrir a expropiaciones para que se concluya esta obra.

Afirmó que algunos ambientalistas son oportunistas, mercenarios y sin escrupulosos morales.

“Son intereses, hay dinero, para promover estos grupos, algunos son de verdad ambientalistas, no tienen toda la información, otros sí son oportunistas y otros más son mercenarios que les pagan, y no solo son ambientalistas, son de medios de comunicación y gente sin escrúpulos morales”, atajó.

Dijo que solo está pendiente 2% del derecho de vía, principalmente cuando se está cerca de las ciudades ya que empresarios compraron terrenos cuando se conoció el proyecto del Tren.

En el Tren Maya no cederemos a chantajes: AMLO

“Ya puedo decir hoy que tenemos pendiente la liberación del derecho de vía, de los mil 500 kilómetros, como 30 kilómetros, como un 2%”, aseguró.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, advirtió que por encima del interés particular está el interés general por lo que pedirán apoyo al Poder Judicial para que resuelvan pronto y actúen.

“Ojalá y recapaciten los que están pensando ponernos contra la pared, que como faltan esos pequeños tramos nos van a chantajear y les vamos a dar todo el dieron que piden, que no se hagan ilusiones, porque antes no se recurriría a la expropiación pública, porque para el neoliberal era un sacrilegio poner por delante el interés público, nosotros no, por encima del interés particular está el interés general, el inertes público y nos vamos a procedimientos legales”, apuntó.

Comentó que “a unos les falló porque no va a pasar por ahí; otros quieren atracar, robar; no quieren aceptar los avalúos y se amparan porque quieren hacer su agosto, así no actúa un campesino”.

Comprometió a que el Tren Maya se concluirá en diciembre del próximo año.