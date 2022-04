Paola Vergara: “El 90% de las pymes ya utiliza los datos para la toma de decisiones”

Luego de siete años, Paola Vergara Peña, volvió a Microsoft Bolivia para sumir la gerencia general de la compañía. Su regreso se produjo hace cinco meses, luego de postularse a un anuncio de LinkedIn. Es responsable de las operaciones de la firma en el país y es especialista técnica de trabajo y seguridad para Bolivia y Ecuador.

_ ¿Cómo está enfocando su gestión?, ¿hacia dónde apunta?

Pretendo dar a conocer la tecnología para las empresas en general, no como gasto sino más bien como una inversión para la organización. El área de TI o de sistemas ha dejado de ser solamente de soporte, como era hasta hace unos años, para convertirse en un área estratégica para todas las compañías.

Esto debido a que la tecnología está presente es todas las industrias, desde una de ganadería hasta en una de automóviles. Se encuentra en un nivel tan estratégico, que si logran invertir e identificar con qué tecnología se puede avanzar en el sector en el que opera, no solo optimizar los costos operativos y de proceso. Por otra parte, se puede retener al mejor personal, porque se tienen soluciones para realizar de una mejor manera el trabajo e innovar.

Con la pandemia existe demanda de nuevas habilidades. Las empresas que no han creado nuevos productos o no se han adaptado han tenido que desaparecer.

_ ¿El acceso a las nuevas tecnologías es más sencillo ahora?

Sí. Esto ha sucedido gracias a la nube, la cual permite utilizar y pagar por lo que se consume. La nube no solo aplica a nivel de servidores sino también a nivel de usuarios finales. Esto permite que los costos de las empresas se relacionen a los servicios a los que acceden en la nube.

Por otro lado, el mantenimiento de estas tecnologías es responsabilidad de otras empresas. Por ejemplo, si una empresa tiene algo en la nube Azure, dependiendo el nivel que haya adquirido del servicio, los servidores son manejados por Microsoft. Esto además brinda un mayor grado de seguridad.

Las empresas están recibiendo con agrado la propuesta. Por ejemplo, de acuerdo con el resultado de un estudio que encargamos, el 84% de las pymes han invertido en tecnología durante el 2021. Además, el 86% de esas empresas indicó que han registrado algún proceso de transformación digital. Y el 90% ya utiliza los datos para la toma de decisiones. Esto es muy interesante, ya que antes tenían un mundo de datos a disposición, pero no los utilizaban. Hoy se aprovechan gracias a las nuevas tecnologías. Se identifican nuevos compradores que antes nunca se iban a considerar.

_ ¿Cuál es el mayor desafío o barrera al que se enfrenta Microsoft en Bolivia?

Como región tenemos muchas particularidades. La piratería siempre va a ser un factor común a nivel general. Para nosotros, los importante es que las empresas logren identificar y evitar que compren este tipo de software, porque a pesar de que puede haber un impacto a nivel de costos, también hay un impacto mayor a nivel de seguridad. Si alguna empresa adquiere un producto pirata debe estar consciente de que ese producto va a dejar de funcionar y va a llenar de virus sus equipos o sus servidores. Hay que ser muy conscientes del riesgo que se corre. En Bolivia siempre hemos podido trabajar de una manera muy interesante tanto a nivel público como privado. Por eso es que la empresa está presente desde hace más de 20 años.

_ Aprovechando que menciona al sector público, ¿en qué consisten sus requerimientos tecnológicos?

Las entidades públicas tienen distintas necesidades con respecto a las privadas. Sí se han visto transformaciones a nivel de accesibilidad en la tecnología. La prioridad que tienen, de acuerdo a lo que hemos logrado identificar, es el de poder democratizar el acceso a la tecnología para que pueda llegar a todos los lugares del territorio nacional. Esto es algo muy importante para nosotros como empresa y para el país. Y es que, lograr tener acceso a la tecnología y a ciertos programas para poder aprender programación o capacitarse en otras skills (habilidades), permite tener nuevos líderes en Bolivia y futuros talentos.

_ Microsoft cuenta con las consolas Xbox Series X y S y el servicio de suscripción Game Pass. Teniendo en cuenta que el sector de videojuegos ha crecido bastante en los últimos años, ¿tiene planes para explotar estos productos en el país?

Las estrategias para entrar a América Latina están previstas para un futuro. Las consolas son un éxito en EEUU y el Game Pass es igual de exitoso. Recientemente se anunció la adquisición de Activision Blizzard, que es una de las compras más grandes en la historia del gaming, por $us 68.700 millones. Esto tiene una misión, no solo para llegar a los gamers como tal, sino para llegar a otro público en vistas a lo que se viene con las nuevas tecnologías con el metaverso.

PERFIL

Paola Vergara Peña es economista egresada de la Universidad Católica Boliviana, con maestría en Administración de Empresas del IAE Business School de Argentina. Cuenta con una vasta experiencia en el sector de la tecnología, habiendo formado parte también de Software One Bolivia y

Licensing Assurance. Es la segunda mujer en asumir el máximo cargo ejecutivo de Microsoft en Bolivia. Retorna a la compañía luego de siete años, ante fue Líder del segmento Pyme y Gerente de Cumplimiento.