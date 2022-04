¿Qué compra un pensionado con el?

1379423

Carúpano.- Juana Caraballo tiene 68 años de edad y este jueves, 7 de abril, cobrará el retroactivo de la pensión correspondiente a marzo de 2022. Asegura que con ese dinero sólo puede comprar dos artículos de la cesta básica alimenticia. Pero, ¿qué más puede comprar un adulto mayor con el retroactivo de la pensión? En conversación con El Pitazo, Juana y otros dos adultos mayores lo explican.

Según lo anunciado a través de redes sociales por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (Ivss), el pago se iniciará con base al salario mínimo establecido en Gaceta Oficial, que es de 130 bolívares. Con los 30 bolívares que el Seguro Social depositará a los pensionados, sólo se podrá comprar un kilo de harina pan y un cartón de huevos, que cuestan 6 y 25 bolívares, respectivamente.

Juana también mencionó que otra opción de compra sería un kilo de arroz que cuesta 5 bolívares y un kilo de queso duro, que en los comercios se vende en 24 bolívares. Debido al poco alcance económico de la bonificación, los adultos mayores en esta entidad oriental han protagonizado protestas para exigir mejoras económicas, principalmente el aumento del monto de la pensión.

Por otra parte, los consultados denunciaron que los productos de la cesta básica aumentaron el doble luego del aumento salarial decretado por el gobierno de Nicolás Maduro, por lo que sostienen que el segundo pago que le corresponde de 31,75 no les alcanzará para comprar tres productos de la canasta alimentaria.

“Hay personas que dicen que las cosas se están acomodando, pero no sé dónde será porque en Carúpano los alimentos, productos personales y hasta las verduras están caras. Ahora con eso del anuncio del impuesto para los que cancelen en dólares no sé qué pasará, porque ahora los comerciantes no están recibiendo divisas. Lo que hacen es ajustar los precios a la tasa actual”, indicó Ramón Moya, jubilado.

El Pitazo realizó un recorrido por distintos establecimientos comerciales de Carúpano y Cumaná para conocer cuáles son los precios de los productos más buscados por los consumidores. Se conoció que los costos de los alimentos varían dependiendo la tasa del dólar a la que lo reciban los comerciantes. Lo que explica Moya fue constatado, los comercios no reciben divisas debido a la entrada en vigencia del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) que aplica para pagos en divisas y criptomonedas.

Mientras esto ocurre, te mostramos algunos precios de los alimentos en esta zona del oriente venezolano:

1 Cartón de huevos: Bs. 25,00

1 kilogramo de carne de primera: Bs. 26,00

1 kilogramo de pollo congelado: Bs. 13,00

1 kilogramo de pasta: Bs. 10,00

1 kilogramo de arroz: Bs. 6,00

1 kilogramo de azúcar: Bs. 6,50

1 litro de aceite: Bs. 14,00

Yesenia GarciaOriente

