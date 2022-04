Usuarios comienzan a recibir cupo de gasolina para cancelar por Biopago PDV

1379193

“Monedero Patria: Crédito por 120,00 L por concepto de recarga de Gasolina Premium el 04/04/2022”. Ese mensaje de texto lo recibió Mariajosé Ramos, en su teléfono celular, el 4 de abril. La notificación le llegó dos días después de la entrada en vigencia del sistema BiopagoPDV como única manera para comprar gasolina subsidiada en Venezuela, por los momentos.

Ramos no estaba enterada de los pasos a seguir, pero, a través de una amiga, conoció que una vez que llega ese mensaje al teléfono celular debe ingresar al portal Patria, con su usuario y clave, y seleccionar el botón de “Protección social”. Luego, darle click a la imagen de “Gasolina Premium” y marcar aceptar.

“Automáticamente te sale la opción de Monedero Bolívar Digital por el monto subsidiado, que, en mi caso, fue de 13,20 bolívares, por concepto de 120 litros”, explicó Ramos a El Pitazo este 5 de abril.

A propósito de que Ramos no tiene dinero en el Monedero Bolívar Digital, el saldo le salió negativo, pero aun así surtió su vehículo, ya que el Gobierno le otorgó un adelanto de fondos. “Fui a la estación de servicios, pasé la huella y me dieron el ticket para que echara gasolina”, acotó.

En los Valles del Tuy, estado Miranda, los usuarios comenzaron a recibir el cupo de gasolina para cancelar por Biopago PDV el 4 de abril. En las estaciones de servicios se observa poca cantidad de conductores, este martes, en comparación con los tres primeros días de abril cuando surtieron sin pagar.

“Hasta ahora no me ha llegado el mensaje, revisé la plataforma Patria y nada; así que sigo esperando. En mi caso, el carro que tengo registrado no está a mi nombre, porque no he hecho el traspaso, y no sé si me otorgarán el cupo”, señaló Rafael Cisneros a El Pitazo este 5 de abril.

De la misma forma como se aceptan los bonos otorgados por el Gobierno, se debe aceptar la gasolina subsidiada l Foto Rosanna Battistelli

