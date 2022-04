160 locales están cerrados por tarifas de Fospuca

1379355

Caracas.- El presidente de la Federación de Comercio de Venezuela (Fedecomercio), José Alejandro Lossada, denunció este martes, 5 de abril, el cierre arbitrario de establecimientos comerciales ante la incapacidad de pagar las altas tarifas del servicio de aseo urbano que la empresa Fospuca presta en el municipio Baruta del estado Miranda.

“Tenemos un balance de que aproximadamente 160 comercios han cerrado y entre 500 a 600 puestos de trabajo se han perdido por estas medidas arbitrarias con las que se castiga a los comerciantes porque les resulta imposible pagar unas facturas con montos altísimos que, además, son aplicadas sin cumplir los parámetros adecuados para la clasificación de generación de desechos sólidos”, apuntó el titular de Fedecomercio.

Las declaraciones fueron emitidas durante la concentración que realizó el gremio frente a la sede del Concejo Municipal de Baruta, en Las Mercedes, para solicitar la conformación de una mesa de trabajo con el ente y la Alcaldía de Baruta, a fin de solventar las distorsiones e irregularidades en la tarifa de aseo urbano y lograr un equilibrio que les permita mantener las buenas relaciones con el municipio.

El presidente de Fedecomercio, José Alejandro Lossada, asegura que no han recibido respuestas del gobierno municipal de Baruta desde el 2019 | Foto: Jhon Pedraza Rodríguez



Indicó que desde el 2019 han consignado propuestas para que el cálculo de las tarifas del servicio de aseo urbano se haga de acuerdo con el volumen de desechos sólidos generados y no como está contemplado en la actualidad, que depende de los metros cuadrados del establecimiento y actividad comercial desarrollada, solicitudes que han sido ignoradas por la Alcaldía de Baruta, según expuso el líder comerciante.

Además, señaló que Fospuca ejecuta aumentos ilegales sin la aprobación del Concejo Municipal de Baruta. “Por ejemplo, empresas que pagaban 35 o 40 dólares de aseo urbano han sufrido incrementos, primero de 140 dólares y más recientemente de 340 (dólares). Y peor aún, es que cuando el comerciante va al Semat lo que recibe son burlas, abusos, matraqueos y prácticamente amenazas, pues les dicen que si no pagan les cierran inmediatamente el negocio”, señaló.

Comerciantes amedrentados

El Pitazo entrevistó a varios comerciantes que participaron en la mencionada concentración frente al Concejo Municipal de Baruta. Ninguno quiso identificarse, pues aseguran que son amedrentados de alguna manera por funcionarios que visitan sus negocios para realizar fiscalizaciones exhaustivas con la intención de hostigarlos, según dijeron.

“Tratan de agarrarse de cualquier mínimo detalle que consideren irregular para ponernos inmediatamente multas y sanciones”, criticó una de las consultadas.

Otro de los presentes afirmó sentirse muy triste porque su local comercial fue cerrado hace varios meses y señalado de infractor y moroso en el pago del servicio de aseo urbano.

“Yo siempre he sido muy responsable con el cumplimiento de mis deberes, pero llegó un momento en que ya no podía más. Mi oficina es de 29 metros cuadrados, qué tanta basura puedo generar, que no sea más que papeles. Sin embargo, debo pagarle a Fospuca 100 dólares mensuales. Es imposible que pueda hacerlo, soy un pequeño comerciante”, manifestó.

Jhon Pedraza RodríguezEconomía

