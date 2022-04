Digitel realiza ajuste de precios en sus planes

La empresa de telefonía móvil, Digitel, ha realizado un nuevo ajuste de precios a sus dos únicos planes disponibles para todos los clientes de la compañía, dicho aumento en el costo de sus planes presenta fecha de marcaje del mes de abril 2022.

Desde la plataforma de autogestión, Digitel en línea, se pueden observar el nuevo costo de los planes Inteligente Plus 1.1 GB y Plan Radicall Plus. Recordando que hace unos días dicha plataforma se encontraba en mantenimiento.

Precio de Planes Digitel – abril 2022

A continuación dejamos las nuevas tarifas correspondientes al mes de abril.

Inteligente Plus 1.1 GB: Bs. 5,62Radicall Plus: Bs. 1,80

Plan Radicall Plus – abril 2022

Plan Inteligente Plus 1.1 GB – abril 2022

Por otro lado, debemos resaltar que el plan Inteligente Plus 1.1 GB cuenta con un 1126 megabytes para navegar, 1000 minutos para llamadas a cualquier operadora nacional y 1000 SMS. Mientras que el plan Radicall Plus, es el plan básico que tiene la compañía y los costos dependerán del consumo del cliente.

De momento la compañía no ha realizado ningún anuncio oficial sobre la incorporación de nuevos planes, aunque se espera que próximamente se haga un anuncio, según nos informan de manera extraoficial.

Asimismo es importante mencionar que la operadora de telecomunicaciones, Digitel, ha realizado múltiples mejoras en distantes radiobases en todo el territorio Nacional.

Por: Arepa tecnologica

Fecha de publicación: 2022-04-06 07:02:51

