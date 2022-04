¡ESCANDALO! Antiguo novio de Jada Pinkett Smith vuelve con canción sobre ella

Will Smith no gana para quebraderos de cabeza desde la última edición de los Óscar, que pasará a la historia por la bofetada que le propinó al humorista Chris Rock por haber una broma sobre la cabeza rapada de su esposa Jada. Ahora el famoso actor está viendo cómo se reabre uno de los episodios más desagradables de su vida que creía cerrado para siempre: el que hace referencia a la relación extramatrimonial que Jada mantuvo con el rapero August Alsina en torno a 2015.

El mencionado músico ha elegido precisamente este momento tan complicado, en el que la estrella de cine está lidiando con la cancelación de muchos de sus proyectos, para estrenar un nuevo sencillo titulado ‘Shake the world’ que estaría inspirado en su historia con Jada.

En la canción, el músico admite que esperaba que hubiera repercusiones «tras liarse con la favorita de todo el mundo», en una clara alusión al escándalo que provocó la salida a la luz de su antiguo romance. «Me enteré de que me habían cancelado / Bueno, no hablemos de eso. Tenía un punto rojo en la espalda / me convertí en un objetivo. Tengo defectos / pero soy perfecto. Eso es lo que me convierte en August», añade a lo largo de la letra.

La propia Jada reconoció en un episodio de su programa ‘Red Table Talk’ que su amistad con August había pasado al plano «físico», pero tanto ella como su todavía marido explicaron que en aquel momento hacían vidas separadas y que nunca ha habido infidelidades en su matrimonio.

