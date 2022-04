España | Se advierte del aumento de casos de cáncer en el Día Mundial de la Salud

Son muchos los afectados por la crisis sanitaria de la Covid-19, pero no podemos hablar únicamente de los contagios y de las muertes provocadas por el virus. En 2020, el primer año de pandemia, murieron casi 30.000 personas por enfermedades isquémicas del corazón, más de 25.000 por enfermedades cerebrovasculares y casi 22.000 por cáncer de bronquios y pulmón, según datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Hace más de 70 años que la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra cada 7 de abril el Día Mundial de la Salud; el primero fue, concretamente, en 1948. Este año, en medio de la pandemia, la institución acentúa sus acciones en la contaminación del planeta y en el aumento de enfermedades como el asma, las cardiopatías o el cáncer.

Según la OMS, más del 90% de las personas respiran un aire insalubre en consecuencia a la quema de combustibles fósiles, algo que afecta de lleno a la salud pública. Toneladas de plásticos ondean los mares y océanos de todo el planeta. Los sistemas de fabricación de alimentos y bebidas procesadas y poco saludables impulsan la obesidad y el aumento de enfermedades cardíacas y el cáncer.

El último informe de 2022 de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) revela que el consumo de tabaco es una de las principales causas del aumento de cánceres como el de cavidad oral y faringe o de vejiga urinaria, sobre todo en el caso de las mujeres. Se estima que la cifra total de casos diagnosticados en España para 2022 sea de 280.100, según la Red Española de Cáncer (REDECAN), que se suman a los ya diagnosticados años atrás.

Para entender la situación en la que se encuentran los pacientes de cáncer, OKSALUD ha entrevistado a la directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca, Marta Moreno.

PREGUNTA.- En el contexto de la Covid-19, ¿cómo ha afectado la pandemia a estos pacientes? ¿Qué consecuencias tendrá en ellos? ¿Cuál es su situación actual?

RESPUESTA.- La pandemia ha alterado todo el sistema sanitario, incluido, por supuesto, la atención oncológica. De hecho, según un informe elaborado por la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y la SEOM, junto con otras sociedades científicas, el número de nuevos pacientes en las consultas descendió un 21% con relación al mismo período del año anterior. El hecho de retrasar las revisiones médicas periódicas puede conllevar un riesgo para la progresión de tumores, peligro que es aún mayor en aquellos cánceres en los que el tiempo corre en contra. Por esta razón hemos impulsado, junto con la SEHH, la SEOM y el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) la iniciativa «El cáncer no espera, tú tampoco deberías», con el objetivo de concienciar a la población general de la importancia de acudir a los centros sanitarios ante la aparición de síntomas de enfermedad, o ante la sospecha de poder padecer alguna patología de este tipo, e insistir en acudir a las revisiones periódicas con los profesionales sanitarios.

P.- En el caso del diagnóstico del cáncer, ¿cuáles son las pruebas más comunes?

R.- Una de las pruebas más efectivas para reducir el impacto del cáncer podría ser los cribados poblacionales. Sin embargo, a día de hoy, en España solo se llevan a cabo programas de cribado de cáncer de mama, cáncer de cérvix y cáncer colorrectal, aunque actualmente el Ministerio de Sanidad está estudiando la viabilidad para incluir los programas de cribado en el cáncer de pulmón, uno de los tumores con más mortalidad en nuestro país. Además, también son comunes otras pruebas diagnósticas como la biopsia, el diagnóstico por imagen, el examen genético y, en algunos centros de referencia más avanzados, la secuenciación masiva.

P.- ¿Qué tratamientos son los más habituales para tratar la enfermedad? ¿Qué beneficios y efectos secundarios tienen?

R.- En la actualidad, los tratamientos más habituales para luchar contra el cáncer son la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía. Más recientes son la inmunoterapia, la hormonoterapia y las terapias dirigidas. Todos los tratamientos pueden presentar efectos secundarios no deseados, pero estos se ven compensados por los beneficios; si no fuera así, no tendría sentido aplicarlos.

P.- En cuanto a novedades, ¿cuáles son los últimos avances en innovación, con relación a los tratamientos y diagnósticos para el cáncer?

R.- Los principales avances a los que hemos asistido en los últimos años se centran en abordar al paciente oncológico de forma integral y en toda su complejidad. A partir de ahí, nuestra investigación desde AstraZeneca aspira a lograr la cronificación del cáncer. Tenemos la ambición de lograr su curación. Estamos dando pasos importantes con la inmunoterapia, con los tratamientos dirigidos y con la medicina de precisión, y estamos decididos a aumentar la calidad de vida de los pacientes con cáncer.

P.- Habla de medicina de precisión. ¿Qué es? ¿Por qué es importante potenciarla?

R.- La medicina de precisión en Oncología se centra en apostar por una terapia basada en las características genómicas y moleculares del tumor de cada paciente. Por eso, desde AstraZeneca, sabemos que potenciar y avanzar en la medicina de precisión ayuda a entender la genética de los tumores. Esto permite llevar a cabo un diagnóstico y una terapia individualizada para cada enfermedad oncológica.

P.- En cuanto al diagnóstico molecular, ¿de qué trata? ¿Cómo de común es su empleo?

R.- Este tipo de diagnóstico permite caracterizar el tumor, entender su genética, y, de esta forma, llevar a cabo actuaciones médicas específicas en función del tipo de cáncer que padezca el paciente. Se emplea frecuentemente para aquellas personas diagnosticadas con cáncer de mama, de colón y pulmón.

P.- En la actualidad, ¿cuáles son los retos en el área de Oncología?

R.- Uno de los grandes objetivos que planteamos desde AstraZeneca es conseguir cronificar o curar el cáncer, principalmente. Para ello, es necesario garantizar el acceso equitativo a una atención de calidad y potenciar los sistemas sanitarios para aumentar el cribado y el acceso a las pruebas de biomarcadores y el diagnóstico precoz.