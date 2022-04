México | AUTOCONSUMO UNA HERRAMIENTA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

A partir de ese momento también comenzamos a consumir cada vez más, hasta llegar al punto en que no permitimos que la tierra se regenere por sí sola,es por eso que para generar conciencia desde 1970 se conmemora el día anual de sobrecapacidad de la tierra.

Esta es una fecha simbólica la cual representa el momento del año en que los humanos hemos utilizado todos los recursos naturales que el planeta en teoría es capaz de regenerar en un año, sin embargo esta fecha ha llegado antes cada año a partir de ese momento. El único año en que se ha podido retrasar fue en 2020 cuando debido a la pandemia de Covid-19 muchas de nuestras actividades se paralizaron, con lo que le dimos un respiro al planeta.

Una de las herramientas que tenemos para cambiar nuestro futuro la encontramos en el autoconsumo de energías limpias, esto significa que la responsabilidad de generar la energía que consumimos cae en cada persona y que al mismo tiempo se genere una mínima cantidad, o incluso nula, de residuos.

Latinoamérica disfruta de grandes espacios abiertos y de una gran cantidad de horas de luz al día, por lo que tanto la energía eólica como la solar pueden ser opciones viables para el autoconsumo. Algunos de los principales beneficios que podemos encontrar en este tipo de energías son los siguientes:

Generación de electricidad y calor de forma limpia.

En comparación, el proceso de captación de estas energías es mucho más limpio que el uso de combustibles fósiles,además de que el combustible utilizado es renovables a diferencia del petróleo por ejemplo,el cual tarde o temprano se acabará y su extracción se irá haciendo más costosa.

Ahorro en las facturas.

Puede que la inversión inicial sea más elevada pero una vez instalado la energía que producirá será más económica pues en muchas ocasiones no será necesario pagar a empresas externas y solo cubrir los mantenimientos de los equipos. Además que se estaría exento de los cambios y principalmente de los aumentos en las tarifas energéticas reguladas por el mercado.

Rentabilizar espacios.

Dependiendo del tamaño de la instalación, existe la posibilidad de sacar un beneficio económico, pues si la energía que producen sobrepasa las necesidades de quien la instaló, es posible vender ese excedente a empresas que se encargan de distribuirla a otros sitios.

Facilidad de mantenimiento y cuidado.

La tecnología es una gran aliada para el cuidado de los sistemas de autoconsumo, pues facilitan a los usuarios su optimización al determinar de forma automática las mejores condiciones de su uso, por ejemplo, gracias al internet de las cosas los paneles solares pueden detectar la posición del sol y moverse con él a lo largo del día para recibir la mayor cantidad de luz posible, además pueden enviar notificaciones a los teléfonos de los usuarios para informar de problemas.

Estas son solo algunas ventajas, sin embargo debemos considerar que al igual que todo su uso desmedido e irresponsable puede ser perjudicial, por ejemplo a futuro sino se toman las medidas apropiadas de reciclaje la producción de baterías y celdas solares puede representar una fuente importante de contaminación

Tenemos que hacer cambios en nuestras rutinas, no se trata de sacrificar nuestras comodidades sino de buscar un equilibrio, debemos fomentar la idea de que el progreso de nuestra sociedad no es opuesto al cuidado del medio ambiente, pues si no lo tenemos en consideración las consecuencias pueden ser demasiado graves e irreversibles.