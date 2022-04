Presidente Boric de Chile le planta cara a Putin y Maduro en entrevista

En entrevista con Infobae, durante su visita a Argentina, el mandatario chileno se distancia de Maduro y Putin, a uno lo califica de autócrata del otro se desmarca.

Y me parece que lo que estamos haciendo hoy día en el Grupo Internacional de Contacto, en Venezuela, en el cual Chile está colaborando, que se está llevando adelante en México para que las próximas elecciones en Venezuela sean reconocidas, sean legítimas para toda la gente que vive en Venezuela y también para toda la comunidad en el exterior, es un trabajo tremendamente importante. Mira lo que pasó en Barinas recién. ¿Qué pasó en Barinas?

-Finalmente la familia Chávez perdió el poder…

-¿Y eso fue reconocido?

-Sí

-¿Y fue un avance?

-Primero fue peleado. Dos veces tuvo que hacerse la elección

-Bueno, lo sé y fue reconocido. O sea, me parece que nuestro rol hoy día tiene que ser colaborar en todas las instancias, por ejemplo en el caso de Venezuela, en el Grupo Internacional de Contacto, para que la democracia y la voluntad del pueblo venezolano triunfe. Y además, ojalá que los venezolanos que han tenido que partir por diferentes motivos y han abandonado su país también puedan ser parte de las elecciones. Creo que también debiera ser un hito importante, pero por supuesto que ese no es nuestro camino.

-¿Pueden hacer algo más los líderes latinoamericanos para que se recupere la democracia en estos países?

-Yo veo que lo del Grupo Internacional de Contacto en el caso de Venezuela es lo que más avance ha dado en el último tiempo. Porque es mucho trabajo que es silencioso y menos estridente. Cuando un grupo de mandatarios decidió viajar a la frontera con Colombia, casi haciendo como una cuenta regresiva de Año Nuevo en Cúcuta para tratar de generar un cambio en la situación venezolana, la verdad es que ¿colaboró eso? ¿tú crees que eso colaboró en algo a mejorar la situación? Yo diría que no, entonces acá no se trata de quién se pone la capa y se vuelve el superhéroe y trata de tener mayor liderazgo. No, estos trabajos se hacen más silenciosos y sin tener doble estándar. Yo creo que es lo principal en materia de derechos humanos. En Chile se violaron brutalmente los derechos humanos durante la dictadura cívico militar del 73 al 90 y nosotros recibimos mucho apoyo, por ejemplo, del pueblo venezolano. Entonces nosotros estar como “Ah, no, si lo hace Maduro, mejor miro pal’ lado porque se supone que es de izquierda. No, yo no voy a caer en eso.

-Muchos líderes progresistas latinoamericanos que llegaron al gobierno después fueron investigados por corrupción, en algunos casos con pruebas muy contundentes. Pero ellos se han defendido enarbolando la teoría del “lawfare” que afirma que son perseguidos por el establishment y las élites económicas que junto a la justicia les inventa causas falsas para perseguirlos por sus ideas políticas. ¿Usted está de acuerdo con esto?

-Creo que cada caso tiene que ser analizado en su mérito. No conozco los detalles judiciales de cada uno de ellos. He visto por ejemplo el caso de Dilma, en el que me parece que evidentemente hubo una operación de sectores políticos corruptos para tratar de deshacerse de su liderazgo. Pero no conozco el caso específico de cada uno. Es evidente que han habido situaciones de corrupción que son inaceptables y que es irrelevante si la persona que realiza acciones de corrupción se llama de la manera que se llame y por lo tanto en cualquiera de esos casos se tiene que investigar y por eso es importante también mantener la independencia de los tribunales que es algo que también en ciertos lugares de América Latina se ha visto fuertemente cuestionado. Y, de nuevo, da lo mismo si es de izquierda o derecha, la corrupción y la prevalencia de los intereses privados por sobre los intereses comunes de un país no puede ser legitimada según el color de quien lo realiza y eso yo lo voy a defender a rajatabla en mi país que es donde me corresponde y este es mi declaración de principios hacia el mundo también.

-Vladimir Putin

-Me parece que es un autócrata, creo que es evidente que está realizando una guerra de agresión. He podido estudiar un poco más de la cultura rusa, panrusa, principalmente desde 1917 en adelante, también algo de antes, y creo que lo que está haciendo Putin hoy día es inadmisible y tiene que ser inadmisible para la comunidad internacional. Sin embargo, me parece que la lógica de las sanciones internacionales está muy bien cuando se utilizan para presionar, por ejemplo, en este caso para terminar la guerra, pero cuando se termina perjudicando a todo un pueblo por las decisiones de unos pocos gobernantes, creo que también tenemos que ser capaces de revisarlas y que no son el mejor camino.

-Justamente le iba a preguntar sobre varios países que ya están pidiendo que se juzgue a Putin por crímenes de guerra…¿Ha visto las imágenes de Bucha?

-Las imágenes de Bucha, los bombardeos en Mariupol… son absolutamente inaceptables y esos antecedentes por cierto que se tienen que presentar en su momento frente a la Corte Penal Internacional y ahí serán los tribunales internacionales los que tendrán que decir. Yo no soy juez, pero no tengo ninguna duda de que eso se tiene que investigar.