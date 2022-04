El 75% de los comercios de Margarita no pueden aplicar el IGTF

El director de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta, José Gregorio Rodríguez, calificó de negativo la aplicación del IGTF. Además, dijo que el 75% de los negocios en Margarita no están preparados desde el punto de vista técnico para emplear este impuesto.

«Un supermercado no puede hacer facturas manuales, eso no es viable. El IGTF crea un efecto negativo en la economía insular. Eso perjudica al estímulo al empresario, en una relación de 60 – 40 que se venía recibiendo. Lo que creemos es que esto podría estimular la evasión fiscal. No es lo que se quiere».

Rodríguez comentó que en Nueva Esparta el 75% de los comercios no están aplicando el IGTF. Esto se debe a que las máquinas, que tienen desde hace dos años por el cambio de una providencia, no contemplan esos ítems en la facturación.

«Un software está entre los $400 y $600. Comprar una máquina nueva está cercano a los $1.000. Es una inversión importante. En Nueva Esparta un supermercado mediano puede tener 20 o 30 puntos, pero hay otros que tienen hasta 70. En cada punto de pago debe haber una máquina fiscal. Es una inversión significativa».

En Nueva Esparta no debería aplicarse el IGTF

A su juicio, este IGTF no debe aplicarse en la región insular donde debe emplearse un régimen económico especial, como lo dicta la Constitución en los artículos 16, 346 y 317.

Rodríguez reseñó que en los destinos turísticos del mundo se aplican características especiales para el estímulo de la economía, sobre todo cuando el eje central de la economía es el turismo.

«Cuando viene un turista a pagar en una moneda distinta, cuando reserve en un hotel todo incluido, este tiene que pagar varios servicios. Se hace una cadena de pagos que puede dejar de ser el 3%, para ser el 6% o el 9%. Buscar esa fórmula creo que fue negativo».

Asimismo, el presidente de la Cámara de Comercio insular dijo que el Gobierno debió dar un tiempo prudencial para la aplicación del IGTF.

«Al final esto va a impactar al consumidor final. El comerciante va a incorporar eso dentro de sus estructuras de costo».