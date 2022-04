¡Escandalo! Kris Jenner ha enterrado el hacha de guerra con su ex Caitlyn Jenner

Han pasado ya varios años desde que Caitlyn Jenner iniciara su transición de género y, en consecuencia, se disolviera su matrimonio con Kris Jenner, madre de sus hijas pequeñas Kendall y Kylie Jenner. La relación del exmatrimonio ha pasado desde entonces por diferentes etapas, algunas muy conflictivas, pero afortunadamente el hacha de guerra ha sido finalmente enterrada y ambas gozan ahora de un vínculo muy cordial.

«Estamos bien, seguimos siendo amigas. Nos vemos en todas las reuniones familiares. Las cosas entre nosotras se han calmado mucho». Ha reconocido la matriarca de la familia Kardashian en conversación con el canal estadounidense ABC, una charla en la que también ha admitido que el cambio de sexo de su entonces marido, conocido por entonces como Bruce Jenner, fue algo difícil de procesar para ella.

«Fue muy impactante, algo que en su momento me parecía aterrador porque no lo entendía. Era un tema del que nunca pensé que tendría que afrontar directamente. Tenía que ser comprensiva con algo que simplemente no entendía». Ha confesado la también progenitora de la estrella televisiva Kim Kardashian.

Kris Jenner y sus seis retoños, con la excepción quizás del cada vez más hermético Rob Kardashian, volverán a la pequeña pantalla este mes de abril con el estreno del sucesor de ‘Keeping Up With The Kardashians’. Titulado simplemente ‘The Kardashians’, el nuevo programa que se emitirá en Hulu y Disney+ abordará, entre muchos otros asuntos, los intentos de Kourtney Kardashian de quedarse embarazada y el flamante noviazgo de la citada Kim con el cómico Pete Davidson.

