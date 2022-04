Sigue la catástrofe en Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa. Provocado múltiples sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, afectando a empresas, oligarcas y ciudadanos rusos. Sigue en directo la última hora de la guerra en Ucrania y el balance de muertos tras la invasión rusa.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha reconocido que el Ejército ruso ha sufrido una pérdida «significativa» de tropas en Ucrania, si bien ha apuntado que la «operación» en el país vecino podría culminar «en los próximos días».

En una entrevista para Sky News, Peskov ha reconocido las bajas que ha sufrido el Ejército ruso, lo que ha catalogado como «una gran tragedia» para Moscú. En este sentido, ha remarcado que el Kremlin «hace todo lo posible» para poner fin a lo que desde Rusia han definido como una «operación especial» en Ucrania.

«Esperamos que en los próximos días, en un futuro previsible, esta operación alcance sus objetivos o la termine con las negociaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana», ha valorado el portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin.

La Unión Europea ha planteado este jueves elevar a 1.500 millones de euros el fondo europeo para enviar armas a Ucrania, en medio de los esfuerzos internacionales por reforzar a Kiev ante el recrudecimiento de la guerra en la región del Donbás.

Así lo ha anunciado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en un mensaje en redes sociales en el que ha confirmado la propuesta del Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, de destinar 500 millones de euros más para armar a Ucrania en el margen del Mecanismo de Paz Europeo.

Una vez aprobada por los Estados miembros se convertirá en el tercer tramo de 500 millones de euros para financiar el envío de armamento a Ucrania, desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenara la invasión militar del país vecino.

Después de 28 años de parón, el grupo británico Pink Floyd vuelve a juntarse para publicar este viernes un tema de apoyo al pueblo ucraniano titulado «Hey Hey Rise Up» («Hey Hey Levántate»).

Se trata de la primera canción que graba la banda desde el álbum «The Division Bell» (1994) e incluye la voz del cantante ucraniano Andriy Khlyvnyuk, del grupo de rock Boombox, a quien acompañan dos históricos de Pink Floyd como David Gilmour y Nick Mason.

Todos los beneficios que genere «Hey Hey Rise Up»irán destinados a la ONG Ukrainian Humanitarian Relief, según informó este jueves la legendaria banda londinense en redes sociales.

1/3 Tonight at midnight, Pink Floyd will release a new song, ‘Hey Hey Rise Up’, which sees David Gilmour and Nick Mason joined by Guy Pratt & Nitin Sawhney, with an extraordinary vocal by Andriy Khlyvnyuk of Ukrainian band Boombox.

