Horóscopo del 7 de abril 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este jueves 7 de abril de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Mhoni Vidente, astróloga que se caracteriza por sus atinadas predicciones, presenta los horóscopos para este jueves 7 de abril, día en el cual, la energía cósmica estará bastante presente.

ARIES

En el ambiente laboral te van a reconocer en un puesto de mayor jerarquía. trata de controlar tu temperamento y no decir palabras que después te vayas a repetir. Te viene un amor nuevo que va ser muy compatible contigo.

TAURO

Trata de no buscar problemas donde no los hay y trata de ser un poco más razonable. Te llega la invitación de salir de viaje en estos días por cuestión laboral. No busques ese amor del pasado, eso quedó atrás. Sigue siempre adelante.

GÉMINIS

No dudes que la buena suerte va a estar contigo. Van a ser unos días de gastos imprevistos y de sanar más tu economía para que no te estreses tanto en el día a día. Cuidado con problemas de nervios y de dolor de cuello, es una tensión negativa que vienes arrastrando de tiempo atrás.

CÁNCER

Es el tiempo de tomar la decisión de ser un triunfador y decidir que te hace feliz en tu vida. Debes tener cuidado con las traiciones con amigos y amores. Trata de resolver todo de la mejor forma y oportuna.

LEO

No te dejes influenciar por amigos que solo te tienen envidia. Es el momento de formalizar en tu relación de pareja y pensar en tener familia. Te llegarán varias sorpresas que te harán muy feliz. Cuídate del dolor de huesos, es tu punto débil.

VIRGO

Debes de ser cauteloso con lo que firmas en contratos, siempre trata de leerlo para que estés bien asesorado. En lo romántico van a ser unos días de tener una aventura pasajera que te hará sentir de lo mejor. Cuidado con dolor de espalda y riñones.

LIBRA

Realizarás cambios para crecer en lo económico y personal. Te llega un dinero extra por el pago de una deuda del pasado, inviértelo en ti. Este 07 de abril será de suerte para tu signo con los números 21 y 90. Los Libra que tienen pareja enfrentarán conflictos y celos, así que trata de calmarte.

ESCORPIÓN

Te llegó el momento para dejar atrás todos los rencores guardados. Habrá cambios en tu ámbito laboral. Un amor prohibido te invita a salir, pero mejor evita meterte en problemas.

SAGITARIO

Evita encerrarte en ti mismo cuando tengas un problema; al contrario, es el momento para que expreses todas tus buenas ideas y salgas adelante. Recibirás un dinero extra, pero debes cuidarlo para el futuro. Retoma el ejercicio y la buena alimentación.

CAPRICORNIO

Cuídate de problemas de estómago e intestino irritado; mejor relájate. En cuestión amorosa, si tienes dudas de tu pareja, es momento de aclarar todo y si ya no sientes que tu relación pueda seguir en paz, es mejor que se den un tiempo para conocer a personas más afines. Sal a hacer ejercicio con los rayos del sol para que aumentes tu energía positiva.

ACUARIO

Es tiempo de analizar qué quieres en tu futuro y deberás poner todo tu empeño a fin de alcanzar tus metas. Podrías establecer una relación duradera y formar una familia, solo recuerda que la pareja es para construir, no para destruir. Te llegarán noticias que te pondrán muy alegre.

PISCIS

Serán días de reacomodar tus ideas y tener mucha fuerza interior para alcanzar lo que tanto deseas para ser feliz. Un amor nuevo te invita a salir. Usa los colores blanco y rojo para atraer la abundancia.