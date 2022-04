México | Acepta Morena 9 propuestas de la oposición en reforma eléctrica; no ha pretexto para que la apoyen, dice

Morena y sus aliados del Partido Verde y el PT en la Cámara de Diputados se dijeron dispuestos a aceptar 9 de los doce puntos planteados por la Alianza Va por México (PAN, PRI y PRD) en la reforma eléctrica.

Asimismo, se comprometieron a analizar los otros tres puntos restantes y afirmaron que, con ello, ya no hay pretexto para rechazar la reforma eléctrica del Ejecutivo Federal.

Ignacio Mier, coordinador de Morena, dijo que entre los nueve aspectos que coinciden con sus opositores destacan el acceso a la energía eléctrica para que sea considerado un derecho humano y que bajen los precios del servicio eléctrico a través de sustituir el modelo de tarifas con criterios comerciales por uno de servicio público.

También coinciden en que sea el Estado mexicano el que se haga cargo de la transición energética, se incluya a pequeños negocios y empresas en la generación distribuida, que el Litio sea propiedad de la Nación, la creación de instrumentos para el desarrollo de energías limpias, el uso de energías renovables, fortalecer a la CFE y se le otorgue autonomía presupuestal y de gestión.

“Con relación a las propuestas 6, 7 y 10 de la Coalición, las dos primeras presentadas por el Partido Acción Nacional, y la tercera por el PRD, en las que se incluye la creación de la Comisión Nacional de Redes Eléctricas, como un organismo del Estado, y la que, refiere a nuevos esquemas de permisos, estamos en proceso de revisión. Es un asunto técnico, es un asunto de planeación del sistema eléctrico en su conjunto, es un asunto que tiene que ver con interconexión. Por eso, estamos en este momento revisando estos tres”, indicó Ignacio Mier.

En un pronunciamiento en el que estuvieron también diputados del PVEM y del PT, el coordinador de los legisladores de Morena insistió en que la esencia de la reforma eléctrica es que baje el precio de la luz.

Tras celebrar el fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre la Ley de la Industria Eléctrica que validó la constitucionalidad de dicha norma, los líderes parlamentarios de la coalición Juntos Hacemos Historia, lanzaron un ultimátum a los legisladores del PRI, PAN y PRD para definirse si están a favor del pueblo de México o de las empresas nacionales y extranjeras que buscan controlar el mercado eléctrico del país.

“Que la coalición Va por México defina si está por un modelo efectivo de servicio público que garantice a la electricidad como precondición para gozar de los derechos humanos consagrados en la Constitución y con ello, bajen los precios del luz para beneficiar a 43 millones de familias mexicanas o sacrificar a su país en aras de defender intereses privados nacionales y extranjeros”.

Por su parte, el coordinador de los diputados del PVEM, Carlos Puente dijo: “Hoy aquí les decimos, nueve, vamos adelante con ellos. No hay pretexto para darle la espalda a México, no hay pretexto para terminar con los abusos que existen hoy en día, no ha pretexto para poder corregir en lo que nos equivocamos como país, dejemos de lado la mezquindad de pesar que esto dar raja política para los próximos procesos y las próximas elecciones. Se requiere de más votos para lograr esta reforma constitucional”, indicó.