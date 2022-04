Perú | Gobierno de Castillo está en sus últimos días

Admite premier Aníbal Torres

El presidente del consejo de ministros, Aníbal Torres, no descartó que, debido a los últimos acontecimientos y protestas en el Perú, estamos en los últimos días de Pedro Castillo como presidente de la República. Ante la pregunta, en una entrevista con una radio colombiana, respondió: “En el Perú todo es posible”.

“Esto no es una novedad en el Perú y viene de algunos años atrás. En el quinquenio anterior hemos tenido cinco presidentes y tres congresos. Esta situación no se ha superado. Nosotros tratamos de superarla y tratamos de dialogar con la parte contraria, pero la parte contraria solo se fija en su propio interés, pero no en los monopolios y oligopolios que son los que fijan el precio para el consumidor”, dijo a Bluradio.

Aníbal Torres indicó que desde que Pedro Castillo asumió la presidencia, el sector A y sector B de la población no reconoció su triunfo y siempre han estado detrás de la vacancia “o exigiendo la renuncia o proponiendo en el Congreso acusaciones constitucionales. Eso siempre existe y es difícil que pueda desaparecer”.

Por otro lado, el premier criticó a la prensa peruana y a la oposición a quienes señaló de estar detrás de un intento de golpe de Estado.

Horas más tarde, en una conferencia de prensa Torres negó haber presentado su carta de renuncia, pues aseguró que se siente cómodo trabajando con su equipo ministerial y destacó los avances que vienen realizando como el proceso de vacunación y el reinicio a clases presenciales, sin mencionar las protestas que se registran en varias zonas del país.

Sin embargo, no descartó que el mandatario Pedro Castillo esté evaluando restructurar el Gabinete Ministerial, y recalcó que cuando se retire del premiarato lo hará con lealtad, sin la necesidad de hacer críticas al gobierno de turno.

Torres señaló que en las movilizaciones del martes estuvieron muchos infiltrados que quisieron sembrar el caos. “Quieren generar desestabilización para obligar al presidente a renunciar o se presente otra cuestión de vacancia”, dijo.

Sobre la reunión con la Junta de Portavoces del Congreso, señaló que existió un compromiso de trabajar conjuntamente para poder sacar las leyes que beneficien a nuestro país. “Incluso hemos aprobado que los equipos técnicos del Congreso coordinen con los equipos técnicos de los ministerios”, dijo.

En otro momento, dijo que los embajadores de diversos países le han indicado que muchas empresas no pueden invertir en el país, debido a la inestabilidad política que existe.