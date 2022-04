Camila Cabello logra superar el corazón roto con un sabio consejo de Mamá

Camila Cabello y Shawn Mendes nos dejaron impactados cuando, en noviembre pasado, después de dos años de relación, anunciaban que tomarían caminos separados. Al principio parecía que había sido una decisión sencilla por los buenos términos en los que ambos quedaron, apoyándose como grandes amigos y con mucho amor de por medio. Sin embargo, hemos visto cómo cada uno libera sus emociones por medio de la música, y en al ámbito más personal, con los consejos de sus seres más queridos.

“Cada vez que tengo el corazón roto y me siento horrible y pienso que no me voy a enamorar otra vez, dice mi mamá: “Eso estás diciendo ahora, pero vas a ver que vas a sentirte así otra vez y otra vez. Y vas a sentirte súper bien y enamorada, y vas a tener el corazón roto y así es la vida”, expresó en entrevista a Hoy Día sobre los complicados momentos que recién vivió al poner punto final a su noviazgo, y en donde habló sobre su nuevo álbum, Familia, que sale a la venta este 8 de abril.

Camila plasmó ese sentimiento en el tema Bam Bam, a dúo con Ed Sheeran, una canción que aseguró sí está dedicada a su ex. “Eso es obvio, porque escribo de mi vida personal, pero este sentimiento que tengo en esta canción lo he tenido otras veces”.

La cantante estrena esta semana su nuevo álbum, Familia, en el que sus canciones se conectan mucho más con sus raíces latinas. Y aunque está contenta con el resultado del que ya nos adelantó sencillos como Así es la vida y el tema con el británico, el proceso de grabación no fue nada fácil.

Camila Cabello y la lucha por su salud mental

Hace unos días, la cantante originaria de Cuba publicó una extensa carta en las redes sociales sobre cómo las constantes persecuciones de los paparazzi y los ataques públicos a su físico la han hecho sentir vulnerable, mal e insegura. En su texto, explicó que aún no se siente estable en su salud mental para lidiar con este tipo de conductas.

“Al principio de este proceso, de escribir este disco, estaba sufriendo mucha ansiedad y mi salud mental estaba en un lugar pésimo”, reveló. “Ni quería meterme al estudio y lo que creo que cambió para mí fue decir que escribir y estar creando en el estudio se convertiría en mi medicina, va a ayudarme a ser feliz”. La cantante de 25 años asegura que dio resultado: “Estoy en un lugar completamente diferente del que empecé mi proceso”.

