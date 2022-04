Comunicadores sociales intentaron contactar a Chyno Miranda y esto pasó

Aparentemente el cantante permanecerá alejado de la vida pública por un largo tiempo y por razones aún desconocidas

Según la información relatada por el portal de farándula Ronda, su equipo de comunicadores sociales intentó obtener información sobre el estado de salud actual del cantante Chyno Miranda y mayores detalles sobre su vida desde que decidió alejarse del ojo público. De esta manera, se comunicaron con algunos allegados al intérprete venezolano pero sin éxito alguno, pues éstos los ignoraron y decidieron permanecer en silencio ante esta situación.

Cabe recordar que recientemente surgieron rumores sobre una supuesta recaída del cantante gracias a las secuelas que estuvo padeciendo desde el 2020 a causa del COVID-19, sin embargo, su ex esposa Natasha Araos explicó que esto fue totalmente falso y que el padre de su hijo Lucca se encontraba bien de salud. Desde ese momento, la empresaria ha decidido no hablar más sobre Chyno.

Estos detalles no han tardado en generar dudas sobre los fanáticos del cantante, pues muchos se han mostrado preocupados por no saber nada de él e incluso se ha llegado a rumorear que están tratando de ocultar algo. No obstante, lo único que se conoce hasta el momento es que Chyno se encuentra en Venezuela totalmente escondido de la vida pública.

Síguenos en nuestro Telegram, Twitter, Facebook, Instagram y recibe de inmediato los hechos noticiosos al día y a la hora