España | ¡No te las puedes perder!

La plataforma de streaming Netflix ya ha estrenado algunas de sus mejores apuestas para este 2022. Os vamos a hablar de seis de estas series que han sorprendido a los usuarios de la plataforma.

¿Quién es Anna?

Esta original serie se ha convertido en una de las más vistas de este 2022. La serie está inspirada en un artículo publicado en la revista New York Magazine How Anna Delvey Tricked New York’s Party People de Jessica Pressler, que también ejerce como productora de la serie. En ella se cuenta como una periodista Vivian (Anna Chlumsky), está investigando el caso de Anna Delvey (Julia Garner), una supuesta heredera alemana que cuenta con muchos seguidores en Instagram, pero engañó a la clase alta de Nueva York convirtiéndose en una gran estafadora.

Los Bridgerton Temporada 2

Aunque parecía imposible superar a la primera temporada, la segunda entrega está sorprendiendo mucho más. Su protagonista Anthony (Jonathan Bailey), el primogénito de la familia, y mantiene un pulso complejo con las hermanas Sharma. ¿Con cuál de ellas terminará casándose y sentando la cabeza? Una nueva temporada basada en las novelas de Julia Quinn ingeniosa, sensual y como siempre muy elegante.

Archivo 81

Una de las series de Netflix que ha sorprendido en este 2o22 es esta que mezcla de suspense con el terror psicológico. El protagonista es un archivista experto en reparar cintas de vídeo dañadas que es contratado por una misteriosa empresa para recuperar unas rescatadas de un incendio ocurrido en 1994. Poco a poco empezará a descubrir cosas sobre el edificio y empezará a experimentar fenómenos paranormales. ¿Qué es lo que pasó en el edificio?

¿Sabes quién es?

Si te gusta el suspense, no te puedes perder esta serie también estrenada en Netflix en 2022 creada por Charlotte Stoudt basada en el libro de Karin Slaughter. Una miniserie de ocho episodios protagonizada por una madre Toni Collette y su hija Bella Heathcote para las que todo cambia cuando comienza su visita a un centro comercial a comer que acaba de manera violenta por el ataque de un comensal. Ese extraño suceso hace que el pasado de su madre salga a la luz y que ella tenga que enfrentarse a muchos sucesos.

Feria, la luz más oscura

Otra de las series que han sorprendido en 2022 es este thriller creado por Agustín Martínez y Carlos Montero en la que dos adolescentes Alicia (Tomeno) y Sofía (Campra) tienen que enfrentarse al horrible crimen que parece que han cometido sus padres quienes, antes de desaparecer, han dejado atrás más de 20 víctimas mortales. La dos solas tendrán que sobrevivir en un pequeño pueblo andaluz, Feria, en el que todos los vecinos las odian. Las dos irán descubriendo descubren que en el pueblo hay una secta, seres fantásticos y una mina que parece un laberinto.

La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana

Por último, os recomendamos esta serie de Netflix de 2022 que es una parodia de los últimos thrillers psicológicos protagonizados por mujeres que están teniendo tanto éxito. Una serie original que cuenta con un toque de humor negro cómo la vida de una mujer con el corazón roto cambia cuando un atractivo hombre se muda al otro lado de su calle y ella a través de su ventana cree que ha visto un terrible crimen del que no encuentra pruebas la policía.

