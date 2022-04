Facíl y rico Flan de coco

El Flan de coco es otro de esos postres irresistibles, suave y refrescante para el paladar y con un sabor moderado a coco. Hemos aprovechado que hoy hemos repetido la receta de leche condensada (es tan fácil y sale tan rica) para preparar el postre de la cena de hoy.

La receta de flan de coco con leche condensada es muy goloso, si no lo has probado te recomendamos que no tardes mucho, pues si te gusta el coco, adorarás este postre.



Ingredientes (6-8 unidades)

320 gramos de leche

300 gramos de leche condensada

125 gramos de coco rallado

4 huevos

agua

azúcar.

Elaboración

Prepara el caramelo con el agua y el azúcar para preparar las flaneras y precalienta el horno a 150º C.

Mezcla la leche y la leche condensada e incorpora el coco rallado. Bate los huevos con las varillas hasta que estén espumosos e incorporarlos a la mezcla anterior. Rellena los moldes con el preparado e introducelos en una bandeja con agua para hacerlos al baño maría.

Introduce la bandeja en el horno y deja cocer unos 40 minutos o hasta que los flanes hayan cuajado. Si ves que se doran mucho, cubre los flanes con papel de aluminio.

Emplatado

Desmolda el Flan de coco justo antes de servir, riega con el caramelo que quede en el molde y si quieres acompañarlo con algo, puedes elegir unas frutas o unas galletas tipo barquillo.