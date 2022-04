Google Play limitará el acceso a las apps antiguas

¿Cuántas veces te ha ocurrido, al acceder a Google Play Store o a la App Store de iOS, que te has encontrado con apps que llevan años sin ser actualizadas? Esto puede parecer un detalle menor, pero no lo es en absoluto, y es que dicho «abandono» por parte de sus desarrolladores puede traducirse, y en muchas ocasiones lo hace, en carencias en lo referido a la seguridad. Y es que, ¿quién nos dice que no se ha detectado algún problema de seguridad en las mismas y que esté siendo explotado, sin que sus responsables hayan publicado una actualización que lo corrija?

Por norma general, las tiendas recomiendan a los usuarios emplear apps recientes y/o recientemente actualizadas, que además incorporan los últimos requisitos planteados por sus responsables, Google y Apple, para ofrecer un mejor rendimiento, ser más seguras, emplear funciones propias de las últimas versiones de los sistemas operativos, etcétera. Eso era así hasta ahora, pero parece que los del buscador han decidido ir un poco más allá, persiguiendo las apps antiguas y no actualizadas en Google Play.

Para tal fin, tal y como podemos leer en el blog oficial para desarrolladores de Android, a partir del 1 de noviembre, todas las aplicaciones existentes en Google Play deben apuntar, a nivel de API. a una de las versiones «mayores» de Android publicadas durante los últimos dos años. En caso de que, pasado ese plazo, el desarrollador no haya subido una actualización que apunte a una versión más reciente del sistema operativo, Google afirma que limitará su visibilidad.

Estos cambios, según Google, persiguen garantizar que las apps disponible en Google Play Store hagan uso de las funciones de privacidad y seguridad más recientes de Android. Los propietarios de dispositivos «esperan aprovechar todo el potencial de todas las protecciones de privacidad y seguridad que Android tiene para ofrecer«, afirman en la publicación del blog. “La expansión de nuestros requisitos de API de nivel objetivo protegerá a los usuarios de instalar aplicaciones más antiguas que pueden no tener estas protecciones implementadas”.

Con esta medida, aún a la espera de conocer la estrategia concreta para limitar la visibilidad de las apps antiguas en Google Play, sin duda nos encontramos ante una medida más en la dirección correcta.

Con información de MuyComputer