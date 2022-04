Horóscopo del 8 de abril 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este jueves 8 de abril de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Este viernes 8 de abril del 2022, estos son los Horóscopos que nos dirán cuál será nuestra suerte durante este día donde comienza el fin de semana.

ARIES

Llega una buena propuesta laboral que te ayudará a crecer en lo económico. Trabajar en tu personalidad celosa porque te puede traer muchos problemas con tu pareja. Si eres soltera, se presentarán algunos amores prohibidos, aléjate, no es lo que necesitas para que la suerte fluya mejor. Trata de empezar un sistema de ahorro para tu futuro. Te viene un golpe de suerte este sábado con los números 12, 30 y 99.

TAURO

Vienen proyectos interesantes en el trabajo, trata de mantener tu energía en lo alto, puede venir muchas cosas buenas para ti a nivel laboral. Eres muy cariñoso y esa es una virtud de tu signo, pero a veces tu pareja no te valora. Te viene un dinero extra por un premio en la lotería con los números 03 y 99. Arreglas tu coche y decides venderlo para comprar uno más reciente o te cambias de casa a un lugar donde fluirás mejor.

GÉMINIS

Como al signo de Géminis le gusta juntar a la familia y amigos en su casa, estarás en tu mejor época del año pronto.Cuídate de problemas de huesos y tobillos, trata de ir con tu médico. Arreglas tu armario y decides regalar lo que ya no vas a utilizar para empezar a limpiar y recibir el próximo año de la mejor manera. Continúa tu preparación profesional, la competencia es muy dura allá afuera.

CÁNCER

Viernes, día de empezar de nuevo a ordenar tus metas en tu vida laboral. Recuerda que tu signo está atravesando ver por ti primero y después por los demás y por eso en este fin de semana empieza a hacer una lista de todo lo que quiere tener y llevarlo a cabo. Será un día nostálgico, te cuesta dejar personas en el pasado, pero es lo que debes hacer y continuar con tu vida, pues el pasado no tiene nada nuevo que contarte.

LEO

Tendrás mucha suerte en cuestiones de amores nuevos y apasionados en este fin de semana. Golpe de suerte con los números 01, 78 y 66. Vienen días de transformación en tu vida y decides poner fin a esas amistades o relación amorosa que no te llevan a ningún lado. Considera que tu signo tiende a idealizar a su pareja y cuando te das cuenta cómo es en verdad, sufres. Evita confiar tu vida privada a gente del trabajo.

VIRGO

Viernes de salir a comer con los amigos y festejar a un compañero de trabajo. Será un fin de semana de muchas reuniones y estar conociendo amores nuevos, así que trata de vestirte de colores fuertes para que venga a ti ese amor. Si aún así no logras resolver los gastos, es buen momento para buscar un nuevo empleo con mejores oportunidades.

LIBRA

Ya es tiempo de renovar tu closet y desocupar todo lo que no sirve para renovar energías y empezar así un próximo año con mejor ambiente de tu hogar. Golpe de suerte con el número 33 o 09. Cuídate de accidentes en la calle y trata de ser más precavido en tu vida. Recibes muchas sorpresas agradables en estos días por parte de amores nuevos, sales de viaje pronto sigue cuidando tu alimentación para que te veas de lo mejor.

ESCORPIÓN

Buenas noticias en lo laboral, llega un aumento o un ascenso. Tu personalidad amorosa tiene junto a ti a una pareja estable, pero los celos puedes generar problemas, trabaja en ello. Este viernes trata de poner en orden tus sentimientos. Ya no seas tan intenso con lo que opinen los demás de ti, toma las cosas de quien viene. Recuerda que no siempre es bueno confiar de más en personas del trabajo, son compañeros no amigos.

SAGITARIO

Cuidado con lo que cuentas hay personas que están esperando para hacerte daño mediante chismes. Sigue con la dieta y el ejercicio para que no vuelvas a tener esos kilos de más o afectar de forma seria tu salud. A los Sagitario que están solteros, tendrán mucha suerte en cuestiones de encuentros apasionados. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 03, 29 y 77.

CAPRICORNIO

Necesitas un cambio radical en tu vida, debes dejar de ser tan controlador en cuestiones amorosas. Esta semana se concretará un nuevo proyecto de trabajo. Ya no compres cosas que no necesitas, ponte límites y mejor invierte esas ganancias. Te haces una cirugía estética y vas a quedar de lo mejor. Decides cambiar de look. Recuerda que el Capricornio siempre vive de el qué dirán, procurarte más.

ACUARIO

Haces cambios en tu cuarto y casa de muebles y decides empezar a adornar por la época navideña, que a tu signo siempre le gusta tener visita en su casa. Si eres Acuario mujer, trata de cuidarte de problemas de las hormonas y estrés y ve a checarte con tu médico. Recibes un golpe de suerte el viernes con los números 15, 19 y 23.

PISCIS

Cuida tus gastos. Ya no seas tan dramático y no sufras por algo que no ha pasado, aprende a vivir a tu tiempo y ser feliz. Tendrás dudas sobre tu trabajo actual y eso te dejará algo pensativo, recuerda que si ya no te sientes conforme tienes que buscar nuevas oportunidades. Tendrás un golpe de suerte con los números 05, 66 y 81. Trata de seguir con tu ejercicio y alimentarte más sano y verte de lo mejor.