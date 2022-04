! PREPAREN CELDAS ! Fiscal CPI afirma «oficina en Caracas no detienen investigaciones»

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, precisó que su investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela continúa en paralelo con el trabajo de cooperación técnica que realizará la oficina que acordó abrir en Caracas.

“Vamos adelante con la investigación y cumpliremos nuestro mandato de forma independiente e imparcial”, dijo en entrevista con el diario El País de España.

Khan consideró “buenas noticias” que el régimen de Nicolás Maduro diga que está abierto a cooperar con la CPI.

“Acordamos trabajar dándole asistencia y consejos técnicos a Venezuela para que ellos puedan llegar a la altura [judicial]. Nosotros seguiremos recogiendo evidencia para cumplir con nuestro mandato y, por otro lado, trabajamos con Venezuela, cosa que es importante y es algo que yo he promovido. Creo que la gente no esperaba que Venezuela reaccionara como reaccionó en noviembre. Ellos acordaron que podríamos abrir una oficina en Caracas, que podemos contar con visas con múltiples entradas, que podemos seguir teniendo más diálogos, y que podremos trabajar con organizaciones internacionales como la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Trabajaremos respetando la soberanía y al mismo tiempo yo voy a continuar con las investigaciones, imparciales e independientes”, precisó.

El fiscal de La Haya explicó que con la oficina en Caracas esperan “entender la cultura, el contexto, las historias” y poder “separar la propaganda de la verdad, separar la verdad de la ficción”.

Khan además manifestó que hay que darle a los países una “oportunidad de buena fe” para que avancen hacia un cambio de “la arquitectura legal”.

“Yo he dicho que si un país intenta ponerse en el nivel que debe para cumplir con sus obligaciones del Estatuto de Roma, yo me retiro. Pero eso no es un favor, no es un regalo, es una obligación que tengo. No me voy a quedar aferrado a un caso o a una situación si veo que el país está haciendo un esfuerzo genuino. Usted ya vio lo que hice en Colombia: cerré el caso allí [en 2021] pero no di un cheque en blanco, fue una situación condicional a que continúe la Jurisdicción Especial para la Paz, y el financiamiento para esta, y que no haya intervención política contra esta. Si no, por supuesto, podría volver a entrar”, advirtió.

Por último, y en respuesta a quienes temen que esté confiando demasiado en el régimen de Maduro, Khan respondió que este no es su “primer rodeo”. “Tenemos experiencia, ninguno de nosotros nació ayer, sabemos cuál es nuestro trabajo”, afirmó.