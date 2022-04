Exigen que Cuba y Venezuela salgan del Consejo de Derechos Humanos

La suspensión de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU mostró gran satisfacción en la organización Center for a Free Cuba (CCF) y pidió que se tome la misma medida con Venezuela, Cuba, China y otros países señalados en materia de DDHH.

Cabe destacar que la exclusión de Rusia este jueves se basa en supuestas “violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos” cometidas por las tropas rusas en Ucrania.

“El Centro por una Cuba Libre (CFC), organización colaboradora en la Cumbre de Ginebra por los Derechos Humanos y la Democracia, saluda y se une al llamado de UNWatch. A fin de expulsar a China, Cuba, Eritrea, Libia, Mauritania y Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”. Así lo afirmó John Suárez, director ejecutivo del referido centro, en un comunicado.

“Ahora es el momento de limpiar el disfuncional Consejo de DDHH. Esto para que pueda cumplir con sus deberes en este momento crítico”, agregó Suárez.

Cabe destacar que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la iniciativa impulsada por EE UU con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones.

El CFC mencionó que Cuba, que fue elegida para el Consejo en 2020, el mismo año que entraron Rusia, China y Pakistán, fue uno de los 24 países que votaron en contra de la suspensión de Rusia, entre los cuales también estuvo Nicaragua.

“Los acontecimientos de los últimos dos meses demostraron el error de legitimar estos regímenes que son activamente hostiles a las normas internacionales de derechos humanos”, dijo.

Agregó que “el régimen cubano lleva décadas a la vanguardia de socavar las normas internacionales de derechos humanos”.

