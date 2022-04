México | SEMAR y SEDENA, columnas del Estado: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó que las Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Defensa Nacional (SEDENA) son dos columnas que mantienen al Estado mexicano, contribuyen al desarrollo y a garantizar la paz y la seguridad.

Durante una visita al Museo de la Isla María Madre, Nayarit, resaltó que se avanza en la transformación del país.

Hizo un reconocimiento especial al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, “un hombre íntegro, honesto, leal, un servidor público ejemplar”.

Acompañado de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez, y de integrantes de su gabinete como el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, el primer mandatario enfatizó el trabajo de las Fuerzas Armada.

“Y agradecerle mucho a la Secretaría de Marina, en esto y todo su apoyo, todo su respaldo, siempre lo he dicho, hay dos sostenes, dos muros que apoyan y que mantienen al Estado mexicano, al Estado con dimensión social, al Estado democrático, de derecho, dos columnas, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, dos grandes instituciones que nos han ayudado mucho no exagero, no tendríamos los resultados alcance que se han alcanzado sin el apoyo leal de estas dos instituciones que forman parte del pueblo de México”, recalcó.

Reiteró que los marinos y los soldados son pueblo uniformado.

López Obrador afirmó que ha sido fundamental el apoyo de las fuerzas armadas para la construcción de obras prioritarias y en la estrategia sanitaria para enfrentar la pandemia de covid-19.

“Hace unos días inauguramos el aeropuerto Felipe Ángeles y como en diciembre del año próximo vamos a inaugurar el aeropuerto de Tulum y el Tren Maya construido por los ingenieros militares y pónganse a pensar cómo íbamos a distribuir 220 millones de dosis de vacunas sin el apoyo de las Fuerzas Armadas para vacunar a todos”, dijo.

Refirió que también se han construido mil 500 de 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar en donde se dispersan recursos a 25 millones de hogares pobres del país.

“Estas son obras que estamos haciendo con las Fuerzas Armadas, más la seguridad, garantizar la paz, entonces muchas gracias a las Fuerzas Armadas, en este caso, muchas gracias al almirante José Rafael Ojeda Durán, un hombre íntegro, honesto, leal, un servidor público ejemplar”, subrayó.

Además, el presidente realizó el abanderamiento del Sector Naval de Islas Marías en Isla María Madre.