pensionados esperan información del pago

Caracas.- Adultos mayores continúan esperando información clara y precisa sobre el bono de Guerra Económica, el cual no se entregó en marzo de 2022 y se preguntan en redes sociales si realmente eliminaron el beneficio, por lo que exigen respuestas al respecto.

El bono de Guerra Económica lo entrega el gobierno de Nicolás Maduro a través del Sistema Patria a modo de complemento de la pensión de los adultos mayores, tanto para los que cobran por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) como los de Amor Mayor. Anteriormente pagaban 7 bolívares.

EL BONO DE GUERRA DE MARZO SE LO ROBARON. Y EL DE ABRIL PARA CUANDO? SI LO ELIMINARON, POR LO MENOS AVISEN. LOS 130 NO ALCANZAN. LOS VIEJOS MORIMOS DE INDIFERENCIA. — [email protected]#DUINCONSUELOC (@DUINCONSUELOC) April 7, 2022

¿Qué cobran los pensionados?

Mientras tanto, los pensionados se preguntan dónde está el bono de Guerra Económica que recibían todos los meses. Por ahora, solo cuentan con el ingreso de 130 bolívares (29,4 dólares de la tasa del Banco Central de Venezuela), un dinero que consideran, no es suficiente para cubrir los gastos de medicina, alimentos, y otros. Este 8 de abril los adultos mayores también cobraron el segundo retroactivo pendiente de marzo por un monto de 30 bolívares (6,7 dólares).

«Si lo eliminaron (el bono) que den la cara y digan, pero no lo hacen. De pronto dicen que no fue eliminado, solo que no fue liberado , pero nada que dicen las cosas como debe ser. Se burlan de los pensionados y luego se dan golpes de pecho que cuidan de ellos«, escribió Leann Terán.

Cuentas vinculadas al sistema Patria afirmaron en marzo, en medio de la incertidumbre y rumores de la eliminación del beneficio, que el bono de Guerra Económica se iba a seguir entregando, pero que no la habían liberado. No obstante, el dinero todavía no llega a los beneficiarios.

Salarización de los bonos

El gobernante Maduro anunció el aumento de sueldo de 7 a 130 bolívares a inicios del mes de marzo; además, aprobó la salarización de los bonos, es decir, que los beneficios que cobraban los pensionados y trabajadores públicos a través de la plataforma gubernamental se anexaría a sus sueldos. Sin embargo, los ancianos no han percibido el dinero y desconocen si el monto anterior se mantendrá o aumentará.

Hasta este 9 de abril el gobierno oficialista no ha informado los detalles sobre los bonos salarizados. Ni siquiera es un aspecto que se mencionó en la Gaceta Oficial extraordinaria 6.691 sobre el aumento salarial que comenzó a regir a partir del 15 de marzo. En dicho documento solamente se detallan los aspectos del nuevo incremento.

Hasta este 9 de abril se desconoce cuándo pagará el gobierno oficialista el bono de Guerra Económica o si definitivamente eliminaron el beneficios para los pensionados.

