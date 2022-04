30% de fórmulas de UNT serán para nuevos liderazgos

El secretario nacional de organización de UNT, Angelo Palmeri, señaló que el proceso de relegitimación está en la fase del registro de la militancia y que la renovación de autoridades comenzará por el ámbito municipal y que una de las metas es que un porcentaje entre 20 o 30% sean menores de 35 años. En entrevista con TalCual, el dirigente aseguró que su partido aún no debate sobre candidaturas presenciales por cuanto están afanados en la reorganización interna

El presidente-fundador de Un Nuevo Tiempo (UNT), Manuel Rosales, dijo en marzo, durante el aniversario de su partido, que la organización realizará un proceso de relegitimación que pasa por la renovación de autoridades y elecciones internas.

En ese sentido, Rosales enfatizó: «Hay que predicar la democracia con el ejemplo, abrirse a nuevos liderazgos».

Además, el dirigente de UNT anunció que, en el marco de la discusión doméstica, se abordarán aspectos como elecciones o caos, diversificación económica y libre empresa; cómo continuar impulsando a las mujeres en torno a las decisiones; subsidio directo e indirecto, cómo insertarse en terrenos digitales; geopolítica y estrategias; cuidado o destrucción del planeta, protección de la infancia y de la juventud, inserción o segregación social; derechos humanos y derechos emergentes.

«Trabajamos por la búsqueda de una ruta que nos permita alcanzar la Venezuela que la sociedad reclama y que desde #UNT trabajamos para lograr ese objetivo común, superar la pobreza en medio de la dramática situación que padecemos», aseguró @rondonle pic.twitter.com/PfXnaaqbGE — Un Nuevo Tiempo (@partidoUNT) April 7, 2022

Sobre la relegitimación, TalCual conversó con el secretario nacional de Organización Angelo Palmeri, quien expresó que el proceso se encuentro en la fase del registro de la militancia y que la renovación de autoridades comenzará por el ámbito municipal.

El dirigente aseguró que su partido aún no debate sobre candidaturas presidenciales por cuanto están afanados en la reorganización interna.

—En UNT están en la fase de registro de militancia. ¿Cómo avanza ese proceso de relegitimación interna?

—Hemos decidido, por la afluencia que estamos teniendo, mantener el registro abierto unos días más y ya una vez que se termine de definir el cronograma, ya hay que cerrar el registro y tener un par de días para limpiarlo y publicar el registro a nuestras bases, a nuestros dirigentes.

—¿Desde cuándo no hacían este registro interno?

—La última relegitimación nuestra fue en el 2018. Nosotros estamos dentro de los tiempos porque la Dirección Ejecutiva Federal y el Consejo Federal se reunió el año pasado y acordó una prórroga de un año del período, pero nosotros estamos al día con nuestro proceso interno.

#08Feb | La Dirección Ejecutiva Federal realiza reunión de trabajo enfocada en la renovación, consolidación y fortalecimiento de nuestra organización. Seguimos trabajando por devolverles el país productivo y de futuro a todos los venezolanos. #SomosUNT #UNT #DEF pic.twitter.com/Xd70z02Qkq — Un Nuevo Tiempo (@partidoUNT) February 8, 2022

Estamos calculando el cronograma para tenerlo aprobado, aproximadamente, en una semana. Es un cronograma bastante corto, en el sentido de que cumple con todos los requisitos, publicaciones, y lapsos. Esperamos que sea un proceso relativamente corto para poder tener nuestras autoridades municipales renovadas en un lapso no mayor de mes.

—¿Pero la elección va a ser solo en el ámbito municipal?

—No, es municipal, regional y nacional, solo que a tres fases. Primero, la municipal, la regional y después la nacional.

Desde @partidoUNT continuamos sembrando esperanza, hoy en #NuevaEsparta estamos junto a nuestra militancia, hombre y mujeres comprometidos con el país. Son 16 años reafirmando nuestro compromiso con Venezuela. ¡Seguimos adelante vamos a rescatar la democracia! pic.twitter.com/VvAhUY6y63 — Angelo Palmeri (@angelopalmerib) March 11, 2022

—Uno de los cuestionamientos a los sectores de la oposición son las limitaciones en reconocer a los nuevos liderazgos, liderazgos emergentes, pareciera que muchos partidos los dirigentes están enquistados durante años.

—En nuestro reglamento está planteado que las planchas que van a postularse tienen que tener paridad, 50-50, y un mínimo 60-40. Recuerda que fuimos el único partido que la Unión Europea (UE) reconoció que tiene una política sostenida, seria, de inclusión, de igualdad. Pero, además, las fórmulas nuestras deben contener, al menos, un 30% de renovación en los cargos. Es decir, mínimo, debe haber entre un 30 y 40% de nuevos integrantes en los distintos cargos, o nuevos inscritos o nuevos dirigentes, en las estructuras. Eso garantiza que va a ver, obligatoriamente, un movimiento interno, de renovación interna y evidentemente una relegitimación.

También estamos exigiendo que un porcentaje, alrededor del 20, 30% , sea de una franja etaria inferior a los 35 años para que haya participación de gente joven. Nuestro proceso no es para cumplir un requisito que nos establecen los estatutos y por la renovación democrática, es mucho más integral.

—¿Dentro de la reorganización de UNT ha realizado giras, revisando la situación del partido en las regiones?

—Hemos ido dando algunas vueltas, nuestros líderes, miembros de la Dirección Ejecutiva Federal, en la parte Sindical, Juvenil, Asuntos Municipales; yo mismo he estado visitando estados, para informar y recibir el feedback directo de los dirigentes regionales y municipales. Tenemos estados muy activos desde las plataformas públicas en las que nos estamos desempeñando tanto concejales, como legisladores, alcaldes, tratando de generar propuestas, iniciativas, contraloría.

Hemos estado muy activos para tratar de fortalecer el proceso interno y que la gente pueda ver que el partido está al servicio de los venezolanos y que este proceso, además, lo puede involucrar. Estamos planteando, incluso, que el día de las manifestaciones de voluntad que lo relegitimen nuestras bases, invitar a la ciudadanía a que se sume. Que los ciudadanos puedan acercarse, involucrarse en la dinámica, puedan participar en el ejercicio democrático del partido.

—¿Cuántos militantes tiene Un Nuevo Tiempo?

—Tenemos diversas categorías de afiliados, tenemos militantes, simpatizantes y tenemos voluntarios que están registrados dentro de nuestra base de datos y, según el último corte que teníamos del registro, estamos por encima de los 150 mil.

—UNT ha tenido un nuevo aire, en el Zulia, donde nació. ¿Eso qué implica para la organización?

—Vemos esto sumamente positivo porque, evidentemente, el Zulia necesitaba retomar un camino de buen gobierno. No solamente con el tema de la gobernación, allí el partido tiene seis alcaldías importantes como Lagunillas, Cabimas, San Francisco, tenemos espacios importantes en los cuales el partido y equipos de todos los partidos se han involucrado para el rescate de la calidad de vida de los venezolanos.

Pero, hoy en día, UNT tiene alcaldes en Falcón, en Amazonas, en Apure, más de 50 legisladores en todo el país, 300 y pico de concejales. Es decir, para nosotros es un orgullo, y es importante, retomar el gobierno en el Zulia, pero siempre hemos estado como el primer partido en el estado. Estamos concretando nuestros objetivos en relación a liderar de manera positiva los cambios.

—En el aniversario de UNT Manuel Rosales señaló que se revisará la parte ideológica.

—Estamos trabajando en paralelo. De hecho, el 7 de abril se celebró el Congreso Iberoamericano de la Socialdemocracia con invitados del PSOE, de España, del PRI, de México, entre otros. En el marco de lo que estamos haciendo, está el Congreso Ideológico y Programático.

—De los partidos del G4, UNT mantiene su tarjeta porque el gobierno, en medio de la política de persecución, se los ha permitido. ¿Cómo está esto de cara al 2024, les da una ventaja?

—No creo que tenemos ventajas en relación con los otros partidos. El hecho de tener la tarjeta creo que ha sido una estrategia para promover división interna y hemos estado siempre solidarios con nuestros compañeros de los partidos que le han judicializado sus tarjetas. Seguimos apostando a una identidad electoral, fuimos con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en 2021, y esperamos seguir empujando a que haya una sola tarjeta, una sola estrategia, un solo objetivo y una sola vía para realizar la voluntad popular en el 2024. No sentimos que sea para nosotros eso sea un tema fundamental como si lo es la reorganización del partido, la consolidación del partido.

—¿En el caso del reglamento para las elecciones primarias, se ha avanzado en los aspectos políticos que deben definirse?

—La verdad, no. Lo bueno es que seguimos trabajando los aspectos técnicos del reglamento para primarias, solamente. Se ha seguido trabajando, pero en los asuntos técnicos porque eso tiene mucho detalle. Hemos avanzado poco, pero seguimos trabajando.

—La Causa R (LCR) ha planteado la necesidad de que el candidato opositor sea electo antes del 23 de enero del año que viene. ¿Desde UNT cuándo creen deben hacerse las primarias?

—Todo el mundo es libre hacer sus planteamientos y propuestas, y lo respetamos. Para nosotros, ese es un tema que en este momento no nos ocupa. Estamos ocupándonos del tema interno, el tema ideológico, el tema programático; una vez que pasemos esta etapa, está la discusión interna del partido que se está dando y, en su momento, fijaremos la posición.

—¿Aparte del gobernador Manuel Rosales, hay otros dirigentes que estarían optando para ser precandidato por UNT?

—Tampoco tenemos eso, no se ha planteado ni discutido en ningún escenario. Es lo que digo, nosotros estamos concentrados en este proceso y Manuel concentrado en gobernar en el Zulia y eso es su obligación porque es el mandato de los zulianos. Sobre ese tema de las primarias, no tengo posibilidad de asumir una posición o de decir algo, primero, porque no hemos definido nada ni en cuanto a candidatos ni en cuanto a momentos.

—La pregunta es imperativa por la dinámica de estos procesos e incluso Nicolás Maduro está en la precampaña.

—Repito, estamos en el proceso interno. Lo de Manuel Rosales habrá que preguntarle a él directamente lo que piensa de eso.

—Ha habido muchos cuestionamientos a los partidos del G4. ¿Pero, como Plataforma Unitaria, cuáles cree son las tareas prioritarias en este momento?

—Alinear los objetivos comunes, revisar esa agenda unitaria, definir los mecanismos de interacción entre nosotros, nuestra dinámica de toma de decisiones, nuestro activismo, objetivos tácticos, estratégicos, un poco realinearnos, reorganizarnos con miras a lo que debe venir que es el cambio de régimen y de gobierno y en eso estamos trabajando. Ahora, ¿es complicado? Sí, porque hay pluralidades, diferentes formas de ver las cosas.

Es normal, es que la regla es la pluralidad, la excepción es la unidad, lo que pasa es que nos hemos visto obligados a movernos en unidad y unificarnos para un objetivo común y contra un régimen que la verdad, como todos sabemos, es minoría. Pero tenemos que construir y consolidar nuestra mayoría para poder avanzar tácticamente hacia el objetivo de recuperar la democracia y reconstruir el país.

—Desde afuera hay duda sobre si el trabajo de la reorganización de la unidad se está gestando.

—A veces lo que se está comunicando no se compadece con lo que se está realizando o, a veces, se comunica en exceso, se comunica menos o algo distinto. Pero es un proceso en el que estamos. Nosotros lo estamos viendo de manera positiva, todo lo que apunte a reconstruir a reorganizar la coalición política que pueda devolverle la calidad de vida a los venezolanos, solucionar los problemas, recuperar la democracia, es un esfuerzo que vale la pena hacer y que yo creo que estamos haciendo eso en menor o mayor medida.

