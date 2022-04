el proyecto de una joven que apuesta a la inclusión

Roymar Porras, tiene 25 años. A su corta edad, ha empezado a romper paradigmas y estereotipos. Y en especial ha buscado fomentar la igualdad, el trabajo en equipo y el crecimiento personal.

La joven, de cabello rulo, lentes, sonrisa contagiosa, y gran energía, es licenciada en Comunicación Social, fotógrafa, modelo, maquilladora, CEO Beauty and Models Academia, en resumen: una caja llena de sorpresas.

En el 2016 creó un proyecto que ha ido en constante evolución y transformación. Beauty and Models, el cual en un inicio era una agencia netamente web, pero para el 2018, la historia cambió, y se transformó en: Academia y Agencia de Modelaje.

Dejando así de ser una web para convertirse en una sede física ubicada desde hace más de 3 años en Puerto Ordaz.

“Beauty surge por la necesidad de crear una agencia que se preocupara más por los modelos y por el entorno en que se desenvuelven. No es un secreto que en el mundo del modelaje existen estándares de belleza, propuestas indecentes y enfermedades alimentarias”, explica la joven.

Quien además relata la experiencia que ella misma vivió en las pasarelas del país. “No me valoraban por lo que sabía, ni por toda mi preparación, porque no tenía 90-60-90 ni medía 1.70. En las agencias regulares de acá, de la ciudad, siempre buscaban misses y ese era y es mi problema, que la gente no conoce la diferencia entre misses y modelos”.

“Por lo que tomé todas mis vivencias y las convertí en B&M para cubrir esa necesidad, para darle la oportunidad a aquellas personas que no fueron valoradas por lo que saben, sino por su físico”, sumó.

Beauty and Models

El objetivo de Beauty and Models es incluir a personas con condiciones especiales en el mundo de la moda, marketing y publicidad. “Mejorar o ayudar a mejorar el autoestima de las personas que nos dejen entrar a su vida”, resalta su fundadora.

Y agrega que también buscan mejorar la imagen comercial que tiene el mundo del modelaje actualmente en Venezuela, exponiendo y educando a los modelos que se pueden encontrar con cualquier tipo de propuesta.

“Pero enseñando que hay otras cosas además de eso. Mostrándoles todo lo positivo y los medios que ayuden a surgir sin necesidad de quebrantar la moral, ética y buenas costumbres. De esta manera queremos fomentar los valores y el arte que tanto necesita Venezuela”, precisó Porras Colonna.

Para todas las edades

Roymar Porras, contó que aceptan alumnos y alumnas a partir de 4 años en adelante. “Sí el alumno tiene alguna condición especial el representante puede permanecer en el salón durante la clase”.

Ante la pregunta sobre si cree que se ha evolucionado en el tema de los estereotipos, la joven destacó que en algunos aspectos sí.

“Hay mucha más diversidad, sin embargo, falta mucho camino por recorrer en ese aspecto en Venezuela. A nivel mundial las grandes marcas de moda y belleza poco a poco están añadiendo embajadores que realmente representan a la mayoría de la población”, comentó.

Pero admite que en Venezuela estamos aún un poco estancados en esa área, “los concursos de belleza exigen una mujer de 1.70 como mínimo y caballeros de 1.81, sin contar las medidas, ¿la mayoría de los venezolanos cumple con esos parámetros estandarizados? No».

“Esos no son factores que identifiquen o representen la belleza venezolana. Pero para evolucionar necesitamos entenderlo nosotros mismos, porque los estereotipos se crean porque una sociedad los sigue. Si esa sociedad comienza a exigir otras cosas, probablemente el mercado de la belleza pueda expandirse y que cada venezolana comience a ser su propio prototipo”, reflexiono.

De la mano con Mundo Down Venezuela

Desde hace 3 años, Roymar y todo sus equipos de Beauty and Models, han venido trabajando de la mano con Mundo Down Venezuela.

Explicó que iniciaron realizando sesiones de fotos para la fundación. Después vieron el interés en ellos de aprender y que disfrutaban el momento que compartían.

“Para el primer Beauty and Models Fashion Show, en el año 2019, comenzamos las clases con 20 personas con la condición de Síndrome de Down, con el apoyo de todos los representantes y la fundición”, comentó con orgullo la joven de 25 años.

Admite que como no contaban con ninguna preparación previa para trabajar con los jóvenes, estuvieron 3 meses ensayando. “El 9 de noviembre del 2019, ellos junto a 80 modelos se presentaron delante de más de 600 personas, robándose por supuesto todos los aplausos”.

“Desde ese momento forman parte de nuestro repertorio de modelos. Con ayuda de la fundación hemos aprendido cómo actuar con ellos, fomentar su motricidad y vocabulario, sumado a la dedicación de sus padres”, sumó Roymar.

Un mensaje para los jóvenes

“Mi mensaje sería que la sociedad mundial necesita humanidad y valores en estos tiempos y solo ellos pueden lograrlo. Porque, aunque suene trillado, el futuro está en sus manos y para eso deben ser unos jóvenes esforzados, que nunca digan ¡no puedo!”, dijo con entusiasmo Roymar.

Agregó que hay que aprender a identificar qué es lo realmente importante. Pide a los jóvenes que sean inclusivos, creativos, innovadores y que se mantengan a la vanguardia. Pero sin dejar de lado el fomentar la cultura y los valores.

“Esos son atributos invaluables. Prepárense y edúquese en las áreas que desean desempeñar y de ahí aprenderán la responsabilidad, puntualidad y respeto que debería ser la base de un profesional”, puntualizó Porras.

Súmate al proyecto

Hay tres formas de sumarse a Beauty and Models, una es como alumnos, no hay limitaciones solo piden personas son ganas de aprender, evolucionar y con responsabilidad.

La segunda, es uniéndote a la agencia, en ellos hay más requisitos, los cuales van desde ser modelo integral hasta saber trabajar en equipo.

Y último, como parte del equipo administrativo y de producción.

Si desean unirse al proyecto de Roymar, pueden contactarla al 04147656792 y comenzar a vivir la experiencia Beauty&Models.

