Leclerc se impuso en Australia con un ritmo arrollador

Un Gran Premio de Australia que prometía una lucha entre Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull), terminó siendo un completo monólogo del piloto monegasco, quien lideró las 58 vueltas de carreras, se quedó con el punto extra del giro más rápido y sigue dominando cómodamente el campeonato luego que el neerlandés volviera a sufrir problemas técnicos y abandonara la carrera.

Como si esto no fuera poco, el conductor de la escudería italiana también consiguió el primer Gran Slam (Pole position, victoria, vuelta más rápida y liderar todo el Gran Premio) de su carrera, hecho que solamente 25 pilotos habían logrado anteriormente en toda la máxima categoría del automovilismo.

Absolutely dominant from @Charles_Leclerc 👑

The @ScuderiaFerrari ace bagged his first ever Grand Slam in Oz#AusGP #F1 pic.twitter.com/0AscuQk7M5

— Formula 1 (@F1) April 10, 2022