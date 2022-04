▷ #InforgrafíaIMP Leclerc afianza su liderato en F1 al ganar el GP de Australia #11Abr

El piloto de Ferrari Charles Leclerc, fue el más rápido en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1, al ganar el tercer GP de la temporada, tras finalizar por delante del mexicano Sergio “Checo” Pérez (segundo) y George Russell (tercero) en el Circuito de Albert Park.

El monegasco Leclerc reforzó así su liderato del Mundial de Fórmula Uno al ganar esta carrera donde salió desde la ‘pole’, sumando su cuarta victoria en la máxima categoría del mundo automovilístico, segunda de esta temporada, donde marcó, además, la vuelta más rápida del circuito en este trayecto semi-urbano de 58 vueltas.

El vigente campeón de F1, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), abandonó la carrera a solo 19 vueltas de finalizar, mientras que el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) finalizó en la cuarta posición, por delante de Lando Norris y del local Daniel Ricciardo, que fue sexto ante su afición.

“No me atrevo a decir que haya sido mi victoria más fácil, pero sí que ha sido la primera en la que he podido controlar la ventaja que llevábamos. Está claro que he hecho un buen trabajo durante todo el fin de semana, pero no hubiese sido posible sin este coche. ¡Vaya coche!” apuntó Leclerc al finalizar la carrera.

El segundo piloto más joven e inexperto en debutar en Ferrari, se ha mostrado entusiasmado con el auto que maneja esta temporada, destacando que en las tres carreras disputadas, en dos ha quedado en la primera posición, mientras que en Arabia Saudita resultó segundo.

La tabla de posiciones en este inicio de temporada está liderada por Leclerc que ahora suma 71 puntos, 34 más que Russell; y con 38 de ventaja sobre Sainz, que es tercero en la general.

La próxima carrera de F1 se disputará en el circuito de Imola (Italia), donde se llevará a cabo el Gran Premio de la Emilia Romagna, a disputarse el próximo 24 de abril.