México | 100 policías están listos para apoyar a visitantes a la capital del país

Un estado de fuerza de 100 elementos de la Unidad de Seguridad Turística, estarán desplegados en las zonas más concurridas de la capital del país, por visitantes nacionales y extranjeros, con la finalidad de apoyarlos en cualquier circunstancia.

Esta Unidad Perteneciente a la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, realizarán recorridos principalmente en las zonas restauranteras y hoteleras de Polanco, el parque Lincoln, y vialidades como la avenida Presidente Masaryk y la calle Alejandro Dumas; en Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución, además en la Plaza de la Constitución, el Palacio de Bellas Artes y la Alameda Central.

También estarán presentes en el Centro de Coyoacán, sobre todo en las calles aledañas a los museos Frida Kahlo, Culturas Populares, León Trotsky, el mercado de artesanías, así como en los embarcaderos de Xochimilco, donde realizarán recorridos preventivos y de orientación a los turistas.

Además, especialmente en la zona del Centro Histórico habrá personal que habla distintos idiomas y dialectos, que estará acompañados de efectivos de la Policía Auxiliar (PA) para brindar una atención de mayor calidad a los turistas.

Asimismo, en atención a los paseantes y visitantes, la Policía Turística y la Policía Auxiliar emitieron este lunes algunas recomendaciones para los visitantes y paseantes de la Ciudad de México:

• Viaja de día, debido a la facilidad de encontrar asistencia, más servicios abiertos y mucha mejor visibilidad en el camino.

• No descuides el equipaje y pertenencias en el Aeropuerto o en las terminales de autobuses.

• No olvides registrar las pertenencias de valor al hacer check-in en un hotel.

• Si llegas en automóvil a la Ciudad de México, no olvides verificar los términos del Programa de control vehicular, “Hoy no circula de la Ciudad de México”.

• Utiliza el cinturón de seguridad, respeta los límites de velocidad, atiende las señalizaciones y realiza tus movimientos de manera anticipada.

• Durante tu estancia en la ciudad, en caso de requerir asistencia, puedes llamar al teléfono del Centro de Atención al Turista (CAT) 554891 1166 de la Policía Turística o descargar la aplicación Mi Policía de la SSC.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señaló que durante este periodo vacacional, implementará un operativo de seguridad, vigilancia y vialidad, en las 16 alcaldías.

Este operativo inició el pasado viernes 08 de abril y concluirá el viernes 22 de abril, en el que están asignados 10 Mil 635 efectivos de la Policía Metropolitana, sectoriales, de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), la Policía Auxiliar (PA) y de la Subsecretaría de Control de Tránsito, quienes estarán apoyados de 710 vehículos y motocicletas oficiales, así como las bicicletas que recorren las ciclo vías.

Para más información o solicitudes de auxilio, la SSC puso a disposición de la ciudadanía las cuentas de redes sociales @SSC_CDMX, @OVIALCDMX y @UCS_GCDMX; y exhorta a utilizar el número de emergencias 911.