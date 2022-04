Por error Patricia Schwarzgruber en Nueva York le tomó una foto a su novio (Imágenes)

La actriz continúa manteniendo su vida sentimental alejada del ojo público

A través de sus redes sociales, la reconocida actriz venezolana Patricia Schwarzgruber ha estado compartiendo cada momento de su recorrido por Miami y Estados Unidos, sin embargo, no se ha mostrado junto a su «pechugo» el empresario Alejandro Cañizales. Las críticas hacia la venezolana no se hicieron esperar, pues muchos la atacaron por no mostrar públicamente a su «patrocinador» pero aún así Patricia continúa manteniendo su relación como algo bastante personal.

No obstante, al cuenta oficial de La Viperina compartió una de las fotos de Patricia en la cuál señalaba el reflejo de un hombre bastante parecido a Cañizales, por lo tanto es casi seguro que se trata de él. Cabe mencionar que Alejandro Cañizales es uno de los empresarios más ricos de todo el estado Mérida, sin embargo, se desconocen mayores detalles sobre su vida.

Patricia decidió tomar estas vacaciones mientras que sus hijos se quedaron con sus abuelos en Venezuela al igual que su hermana Érika, aún así, no ha comentado nada sobre el tiempo que estará de viaje por el país norteamericano.

por Gossipvzla

